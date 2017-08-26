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Samsung Akıllı Telefonlar İçin Stock Galaxy Note 8 Uygulamaları ile karşınızdayız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefonlarından Galaxy Note 8’i tanıttı. Akıllı telefonda yeni Samsung Experience UX arayüzünü barındıran Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu çalışıyor. Galaxy Note 8’in tasarımının ise Galaxy Note 7 ve Galaxy S8 akıllı telefonların kombine edilmiş hali gibi olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S8’dekine benzer bir ekran ve Galaxy Note 7’deki gibi bir S-Pen’e sahip. Tıpkı diğer akıllı telefonlar gibi stock kamera, telefon, rehber, tarayıcı, klavye, galeri ve diğer uygulamaları ön yüklü olarak içeriyor. Sahip olduğunuz, Android 7.0 Nougat veya daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Samsung akıllı telefonunuza Galaxy Note 8’in stock uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Bunun için TWRP kurulumu ve root erişimine ihtiyaç var. Uygulamalar Marshmallow kurulu cihazlarda test edilmemiş, bu nedenle Marshmallow kurulu cihazlarda denememenizi öneriyoruz. İşlemin çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu ifade edelim.

Samsung Akıllı Telefonlar İçin Stock Galaxy Note 8 Uygulamaları

Uygulamalar

Telefon

Rehber

Tarayıcı

Saat

Takvim

TouchWiz Home

Edge Lightning

Task Edge

People Edge

S Finder

Samsung Themes Store

Smart Manager

Klavye

Galeri

Hesap Makinesi

Hava Durumu

Flash’lanabilir ZIP dosyasını buradan indirin. Dosyayı akıllı telefonunuza transfer edin. Mevcut tarayıcı ve hesap makinesi uygulamalarını kaldırın. Akıllı telefonunuzu kapatın, recovery modunda çalıştırın. Install seçeneğine dokunun ve indirip cihaza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Flash’lama tamamlanınca cihazı yeniden başlatabilir ve yeni uygulamaların tadını çıkarabilirsiniz.



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