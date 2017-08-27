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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak Sony Xperia akıllı telefonlar listesiyle karşınızdayız. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin final versiyonu uzun süren bekleyişin ardından, 21 Ağustos’ta tanıtıldı. 2017’nin merakla beklenen yazılım güncellemelerinden birisi olan Android Oreo Android Nougat versiyonunun üzerine önemli yenilikler katıyor. İlk etapta beklenildiği gibi Google’ın Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel ve Pixel XL akıllı telefon modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başladı. Fabrika imajlarını da kısa süre önce sitemizde paylaşmıştık.

Android 8.0 Oreo ilk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına girmiş olsa da Samsung, Motorola, HTC, Sony, Huawei, ASUS ve diğer üreticilerin güncellemeyi cihazlarına adapte etmeleri aylar sürecek. BlackBerry KEYone akıllı telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı ifade edildi fakat tarih konusunda bilgi verilmedi. HTC U11 için yıl sonunda Oreo güncellemesi hazır olacak. Firmanın U Ultra ve HTC 10 modelleri için güncellemeyi 2018’in ilk aylarında yayınlaması muhtemel görünüyor. Diğer taraftan Sony’nin Android Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefonları -ya da en azından bir kısmı- biliniyor fakat tarih konusunda bir bilgi yok.

Android 8.0 Oreo Güncellemesini Alacak Sony Xperia Akıllı Telefonlar

Sony Xperia XZ Premium ( G8141, G8142)

Sony Xperia XZs ( G8231, G8232)

Sony Xperia XA1 ( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)

Sony Xperia L1 (G3311, G3312, G3313)

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia XZ ( F8331, F8332)

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia X ( F5121, F5122)

Sony Xperia XA1 Ultra ( G3221, G3212, G3223, G3226)

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