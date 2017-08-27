⁠⁠⁠







Xiaomi Mi 5 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Ülkemizde uzunca bir süredir satın alınabilir durumda olan Mi 5 akıllı telefon performans / fiyat oranıyla göz doldurmayı başarıyor. Mi 5 akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek ve bazı özel uygulamalar kullanmak isteyenler TWRP recovery kurulumu ve root erişimine ihtiyaç duyabilir. Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Mi 5 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Aşamalar Mi 5 modeli için geçerli, farklı cihazlarda denemeyin.

Akıllı telefonunuzu yeteri kadar şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

ile seçeneklerini etkinleştirin. Bootloader kilidini kaldırın.

İndirme ve Kurulumlar

Minimal ADB ve fastboot kurulumunu gerçekleştirin.

Xiaomi USB sürücülerini yükleyin.

TWRP Recovery 3.0.2-3.img dosyasını indirin ve ADB kurulum dosyasına kopyalayın. Dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın.

dosyasını indirin ve ADB kurulum dosyasına kopyalayın. Dosyayı şeklinde yeniden adlandırın. TWRP Recovery 3.1.1-0.img dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın. SuperSU.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

TWRP Recovery Kurulumu ve Root

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot dizinine gidin ve MAF32.exe dosyasını çalıştırın.

Açılan komut penceresinde adb devices komutunu girin. Ekranda bir dizi numara ve karakter görüyorsanız cihazınız sorunsuz algılanmış demektir.

adb reboot bootloader komutu ile akıllı telefonu bootloader modunda başlatın.

Cİhazın bootloader modunda tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu girin.

TWRP’yi flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

fastboot reboot recovery komutunu girin.

Akıllı telefon – bilgisayar bağlantısını kesin.

Install menüsüne gidin ve TWRP 3.1.1-0.img dosyasını seçip flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca TWRP ana menüsüne dönün. Reboot > Recovery yolunu izleyin.

TWRP güncellenmiş oldu. Install seçeneğine dokunun ve indirip cihaza transfer etmiş olduğunuz SuperSU dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



⁠⁠⁠





