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Android‘li akıllı telefonlarda Apple AirPods Kulaklığı Google Assistant İle Kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Apple’ın AirPods kulaklığı birçok eleştiriyle karşılandı. Birçok kullanıcı yüksek fiyat, sınırlı kullanılabilirlik, kulaklardan birisinin kaybedilmesinin ne kadar kolay olduğu, sınırlı pil ömrü ile ilgili yorumlar getirdi. Apple ürünlerinin fiyat etiketleri hakkında ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz; ancak yine de sağlam ve başarılı cihazlar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. AirPods kulaklığı seviyorsanız ancak Android işletim sistemli bir akıllı telefona meraklıysanız AirPods kulaklığınızı Google Assistant ile kullanmak isteyebilirsiniz.

Android: Apple AirPods Kulaklığı Google Assistant İle Kullanmak

AirPods, Siri’yi iPhone’da destekliyor. Bir AirPod’a çift dokununca Siri ile konuşabiliyorsunuz. Android’de Siri yerine Google Assistant’a sahip oluyorsunuz, bu nedenle AirPods’u Google Assistant’la kullanma istediğiniz mantıklı olacaktır. AirpodsForGA AirPods kulaklığı Google Assistant ile kullanmanızı sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. Android’li akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerekmiyor. Uygulamayı kurmanız ve çalışması için gereken erişimi sağlamanız yeterli oluyor.

Kulaklığı Android’li telefonunuzla eşleştirin, çift dokunun ve Google Assistant’a konuşun. İşlem bu kadar basit!

Apple, ürünlerini Android cihazlarla iyi çalışacak şekilde tasarlamıyor. AirPods kulaklık var, çünkü en yeni iPhone’da kulaklık girişi bulunmuyor. Bu nedenle, bu uygulama yararlı ve etkili olsa da bazı kısıtlamalar var. Android telefonunuzun ekranı kilitliyken iyi çalışıyor, ancak ekran kilidi devrede değilken daha az güvenilir.

Burada kastettiğimiz şey ekran parolası değil. Ekran uykudayken / kapalıyken uygulama sorunsuz çalışmakta fakat açıkken aynı performansı sergileyemiyor.





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