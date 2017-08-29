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Okumak hoşunuza gitmiyor ama bilgilenmek istiyorsanız podcast yayınlarını dinlemelisiniz. Böylece eğlenceli içeriğe de kavuşabilirsiniz. Çoğu yayın ücretsiz ve dinleme olanağı veren podcast uygulamaları da ücretsiz ve bol. Alışkanlığa dönüşmüşse Audvel adlı uygulamaya göz atmalısınız.

Android: İyi Bir Podcast Uygulaması Arayanlara Audvel

Podcast yayınlarından gerçek anlamıyla zevk ve verim alabilmek için doğru uygulamayı kullanmak şart. Bazıları işinizi zorlaştırırken bazıları çok daha pratik hale getirebilir. Bu seçeneklerden biri olan Audvel uygulaması dikkat çekmeyi başarıyor:

Hoş görünen ve bir podcast uygulamasından tüm beklentilerinizi bir araya toplamış olan Audvel özellikle arabirimiyle öne çıkıyor. Podcast denildiğinde akla gelen ilk uygulama Pocket Casts olsa da yeni seçeneklere bakmak gerekiyor.

Uygulamayı açınca ana sayfada zaman çizelgesine benzer görünüm geliyor. Üye olduğunuz podcast’leri zaman sıralamasında diziyor. Bu nedenle ilk açtığınızda üyelik olmadığından boş kalacak. Yenileri eklemek için keşfetme sekmesini açabilirsiniz. Teknoloji, haber, iş gibi kategorilerde en popüler olanları gösterir. Diğer seçenekse üstteki arama sembolü.

Herhangi bir podcast’i bulup tıklayınca kısa açıklama, son yayınlar, üyelik butonu göreceksiniz. Eşleştirme için de bir buton yer alıyor. Üye olduktan sonra içeriği otomatik olarak alacaksınız ve erişilebilir olacak. Ardından üye olduğunuz kanallara ait ufak görselleri anlaşılır biçimde görebileceksiniz. Uygulamada fazla ayar yok. Otomatik bölüm indirme kapatılabilir, tema değiştirilebilir ve bildirimler susturulabilir. Denemenizi öneriyoruz.



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