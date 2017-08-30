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Sahip olduğunuz Kişisel Bilgisayarda Android 7.1 Nougat Çalıştırmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android’in akıllı telefonlarda popülaritesi giderek artarken bu işletim sisteminin masaüstlerinde de bulunması dileğinizde yalnız değilsiniz. 2009’dan beri hayatta olan Android x86 projesini doğuran şey de bu. Ancak masaüstünde Android’in yeterli deneyimi sunamadığı da açık. Yeniden boyutlandırılabilir pencereler kişisel bilgisayarlar için olmazsa olmaz bir özellik, hiç kimse bilgisayarında tam ekran uygulama çalıştırmak istemeyecektir.

Bilgisayarda Android kullanmak için geliştirilen Remix OS projesi bir süre önce son buldu. Yeni Phoenix OS çözümünde Android işletim sisteminin büyük ekran, fare ve klavye ile kullanmak için optimize edildiği görülüyor. Son beş yılda kullanıma sunulan hemen her bilgisayarla uyumlu. İşletim sistemi ikili önyükleme için oldukça iyi ve hem Android x86 hem de grub4dos önyükleme yönetim aracı kodunu kullanıyor. Phoenix OS ayrıca uygun bir USB depolama cihazına da kurulabiliyor.

Android 7.1 Nougat versiyonu esas alınmakta. Arayüzde Windows 10’dan esintiler mevcut. Görev çubuğu, başlat butonu, çoklu pencere, klavye kısayolları, sağ tıklama menüsü gibi hoş detaylar eklenmiş. Tıpkı Windows 10’daki gibi bir bildirim merkezi de içermekte. Word, Powerpoint ve Excel belgelerini görüntülemek için ön yüklü uygulamalar dahi var. Bilgisayarda Android 7.1 Nougat Çalıştırmak Phoenix OS ile oldukça kolaylaşıyor.

Bilgisayarda Android 7.1 Nougat Çalıştırmak

Notlar

Phoenix OS’i yüklemeden önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta var.

Sistemi en iyi uyumluluk için Intel Atom serisi CPU’lu cihazlarda kullanmanız öneriliyor

Sistemi bir USB sürücüye kuracaksanız, 6 GB’dan daha yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı bir USB bellek kullanmanızı öneriyoruz. Düşük hızlı USB sürücüler takılıp yavaş çalışacak ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecektir.

İndirmeler

Bilgisayarınız için yeni bir işletim sisteminde olduğu gibi, sabit diske yüklemeden önce bir sanallaştırma yazılımıyla Phoenix OS’i test etmek mantıklı olacaktır. Ancak hazırsanız, resmi Phoenix OS indirme sayfasına gidin. Phoenix OS ISO görüntüsünü veya yükleyiciyi indirmeyi seçebilirsiniz. Size kolaylık sağlamak için, aşağıda 32 bit ve 64 bit sistemler için yükleyicileri sunuyoruz.

Kurulum

İndirdiğiniz Phoenix OS yükleme dosyasına çift tıklayın. Yüklemeyi sabit diske ya da USB belleğe yapabilirsiniz. Diske kurulumda daha yüksek performans elde edilecektir, veri kaybı da olmuyor.

Install‘a dokunduktan sonra kurulumun yapılacağı disk bölümünü seçin.

İşletim sisteminin depolama alanı kapasitesini seçeceksiniz. Daha sonra değişiklik yapamayacağınız için yüksek depolama alanı seçin, 32 GB iyi bir tercih.

Install‘a tıklayın.

USB belleğe kurulum için ilk etapta Make U-Disk‘i seçip aşamaları takip edebilirsiniz. USB 3.0 destekli ve yüksek kapasiteli bir flash bellek tercih etmeniz öneriliyor.





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