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Lenovo K6 Note’un tasarımı tamamen metal alaşımdan yapılmış, bu yüzden keyifli bir tutuş hissi veriyor. Ayrıca Dolby Atmos ses geliştirmesi sayesinde müzik ve videolarınızı daha net ve pürüzsüz bir ses ile taçlandırabilirsiniz. Gün içerisinde şarjı biter korkusu olmayan Lenovo K6 Note’un 4000 mAh bataryası bulunuyor. Bu yazımızda Lenovo K6 Note Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak sadece Stock ROM değil, dilediğiniz Custom ROM paketlerini de yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Romdosyası

QFIL

Lenovo K6 Note Stock ROM Yükleme

İlk olarak Lenovo K6 Note’un USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. USB hata ayıklamayı etkinleştirmek için Lenovo K6 Note’un Ayarlar bölümüne girin. Geliştirici seçeneklerinin alt kısımda bulunan USB Hata Ayıklama Modunu aktif edin.

Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe ard arda basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif hale getirin. Ardından cihazı kapatın ve Ses arttırma / Güç tuşlarına basılı tutarak yeniden açın. Şimdi cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL yani QPST programını indirin. Kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra QFIL programını açın.

Programmer Path‘ın karşısındaki Browse butonuna basarak dosyalarınızdan .mbn uzantılı olanı seçin. Daha sonra Search Path‘ın karşısındaki Browse butonuna basarak ROM dosyanızı seçin.

Devamında ise Load XML butonuna tıklayarak önce ilk rawprogram0.xml dosyasını sonraki pencerede ise patch0.xml dosyasını seçin. Son olarak Download butonuna basarak Lenovo K6 Note Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Finish Download yazısını gördüğünüzde yükleme işlemi tamamlanmış demektir. Aklınıza takılan sorular olursa forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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