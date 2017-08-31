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Turkcell’in üretmiş olduğu akıllı telefonlardan ilk 4G alt yapısına sahip modeli Turkcell T50, hızı ve üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra adeta bir kurşun kalem inceliğine sahip olan Turkcell T50, şık bir tasarım sunuyor. Turkcell T50 gerçekten döneminin iyi bir akıllı telefonuydu fakat Micro SD kart desteğinin olmaması uzun vadeli bir akıllı telefon düşünenler için bir dezavantaj haline gelmişti. Bu yazımızda Turkcell T50 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de inceleyeceğimiz adımları uygulayarak cihazınızın yönetici haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosya

KingoRoot

Turkcell T50 Root Atma

Öncelikle Turkcell T50‘in USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor.

Bunun için Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri bölümüne girin ve alt kısımda bulunan USB Hata Ayıklama Modunu açın. Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin. Kurulum işlemleri tamamlanınca programı açın.

Şimdi ise cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Cihaz ekranınıza bildirimler gelirse onaylayarak devam edin.

Program cihazınızı tanımlayınca Root yazılı butona basarak Turkcell T50 Root atma işlemini başlatın.

İşlem tamamlanınca ekrana ROOT SUCCEED diye bir yazı gelir ise Turkcell T50 artık Root edilmiş durumdadır.

Cihazı yeniden açtığınızda SuperUser programı yüklü gelmez ise buraya basarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde Rootlu cihazınızın gelişmiş fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz.

Turkcell T50’nin Root edilip edilmediğini test etmek için buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya sorular olursa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz.



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