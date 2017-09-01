Tinder Gold Üyeliği Alarak Anında Sonuca Gidin

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Ücretsiz hizmet veren sevgili bulma uygulaması Tinder, güncelleme yaparak bundan böyle ücretli Gold sürümün de indirilebileceğini duyurdu. Birinci sınıf hizmet almak isteyen Tinder kullanıcıları aylık ödeme karşılığı süper üye olabilecek ve ek avantajlar elde edebilecek.

Tinder Gold Üyeliği Alarak Rakipleri Çalımlayın

İlk etapta Arjantin, Kanada, Meksika, Avustralya gibi ülkelerde test edilen servis istenen kıvama gelmiş olacak ki tüm ülkelerde kullanıma girdi. İlk etapta sadece iOS sürümünde seçilebiliyor. Android sürümü de kısa süre içinde Gold üyeliğe destek veriyor olacak.

Tinder Gold Avantajları

Ücretsiz sürüme kıyasla Pasaport, Geri Alma, Sınırsız Beğeni Atma, Günde Beş Süper Beğeni, Ayda bir Boost ve ekstra profil seçenekleri sunuluyor. Ancak asıl ilgi çekici olan artıysa sizi beğenenler özelliği yani profilinizi görüp de sağa çekmiş olanları tespit edebiliyorsunuz!

Bu sayede tüm işlem çok daha kısa sürede sonuca ulaşabiliyor. Artık çok sayıda profil arasında sağa çekip olası potansiyel eşleşmeyi bulmakla uğraşmıyorsunuz. Sadece sizi beğenenlere bakıp önceki ayarlara bağlı olarak gerçekleşen eşleştirmelerin listesini kolayca görebiliyorsunuz. Artık çok daha eğlenceli ve basit hale geliyor!

Artık Gold üye olup sadece basit biçimde ve zaman kaybetmeden eşleşmeleri görebilirsiniz. Tinder Plus üyesi olanlar ayda 5 dolar ödeme yaparak Gold üye olabilir. Artık kullanıcılar daha kolay eşleşebilir ve çok daha seri biçimde arkadaşlar bulup farklı akşamlar, farklı yemeklerde buluşabilir.



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