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TWRP kurtarma menüsü kurdunuz ve ZIP olarak gelen paketleri sık sık kuruyorsanız bu işlem biraz zaman alabilir. Özel kernek çekirdekleri, Gapps paketleri, Xposed ya da Magisk gibi altyapılar, özel ROM paketleri genelde hep ZIP paketi olarak gelir ve kurulur. Bu işlemi hızlandırabilirsiniz.

Android: Aynı Anda Çoklu ZIP Flash’lamak

TWRP kullanıyorsanız ve birden çok ZIP özelliğini kullanarak her seferinde manuel olarak ZIP paketi göstermek ve kurulumun bitmesi için beklemek zorunda kalmazsınız. Bu sayede işlem tek bir komut vermeye dönüşür. Tek yapmanız gereken ZIP paketlerini kurulma sırasına göre dizmek ki sistem karışmasın. Gerisini TWRP hallediyor olacak.

İlk olarak TWRP menüsünden giriş yapın ve kurulum butonuna tıkladıktan sonra sıralamada ilk başta olan ZIP paketinin yerini gösterin. Bir sonraki adımda geleneksel biçimde alttaki mavi butonu sağa çekmek yerine mavi renkli daha fazla ZIP ekle butonuna basın. Bir kez daha dosya yöneticisi gelecek ve sıradaki ZIP paketini seçeceksiniz.

Kazayla yanlış ZIP paketini gösterirseniz geri butonuna tıklayın ya da basit biçimde ZIP sıralamasını sıfırla butonuna tıklayın. Eğer doğru biçimde sıralama yaptığınıza eminseniz o zaman alttaki mavi butonu sağa çekerek kurulumu başlatın. Bundan sonraki ZIP flash’lama işlemleriniz daha çabuk sonuca ulaşacak.



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