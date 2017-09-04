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Masaüstü bilgisayarda Linux ya da türevi kullanan biriyseniz DeaDBeef adını duymuş olmalısınız. Ses düşkünlerinin favori müzik çaları Linux platformundaki en iyi müzik çalar olarak kabul ediliyor ve özelleştirilebilir uygulama çok sayıda ses formatına destek veren eklentiler içeriyor.

Android: DDB2 Adlı Güçlü Müzik Çaları Denemelisiniz

Ücretsiz olarak Android dünyasına da giriş yapmış olan bu müzik çalar, DeaDBeef geliştiricisi imzalı ve klon gibi düşünülebilir. Orijinal masaüstü uygulamasında yer alan özellikleri olabildiğince mobil platforma kazandırmaya çalışıyor. Uygulamayı kurduktan sonra eklenti paketini de ayrı olarak kurup format desteğini genişletebilirsiniz:

Özel bir müzik çalma motoruna sahip olan uygulama hemen hemen her tür müzik formatına destek veriyor.

Çoğu kullanıcı için ana sıkıntı uygulamanın görünümü olsa gerek ve tasarıma öncelik verenler itici bulabilir. DDB2 son derece güçlü olsa da kullanıcı arabirimi çekici değil.

Tekrarlı, aralıksız, rastgele çalma, kazanç, şarkı listesi, MP4 ve OGG desteği, müzik bilgisi okuma gibi özellikleri var. Ses önbelleği boyutu değiştirme, arama, ufak ekranlar için kompakt arabirim, istenen biçimde sıralama, Last.fm desteği, 10 band ekolayzır da ilgi çekiyor. Kulaklıklardaki medya butonlarına destek veriyor.

Desteklenen formatlar MP3, FLAC, WV, ISO.WV, WAV, AIFF, OGG, MPC, TTA, WMA,AIFF, AU, CAF, MOD, S3M, XM, IT, ADL, CMF, HSC . Kodek paketini kurarsanız bunları da çalıyor: MP4, AAC, ALAC, APE, NSF, AY, SPC, VGM, SID, SNDH, VTX.

Ayarlar içinden eklentilere girip daha fazlasını eklemek ve etkinleştirmek mümkün. Ücretsiz olduğu için reklam gösteriyor. Ufak bir ödemeyle reklamlar kaldırılabiliyor.



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