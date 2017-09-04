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Xposed ya da Cydia altyapılarının kurulum sisteminde olduğu gibi ardından işlevsel hale getirebilmek için cihazınıza uygun ve ilginizi çeken modülleri ayrı olarak kurmanız ve zamanı geldiğinde güncellemeniz gerekiyor. Buna imkan veren Magisk Manager uygulaması hazır.

Android: Magisk Modüllerini Farklı Kaynaklardan Kurmak

Repository olarak adlandırılan modül depolama ambarlarına bağlanarak indirme gerçekleşiyor ve ardından normal bir uygulama kurar gibi onayınız sonrasında kurulum yapılıyor. Elbette bu tür modüller, üçüncü parti geliştiricilerin elinden çıktığı için Play Store gibi ortamlara kıyasla güvenlikleri tartışılır ve risk mevcut yani seçim sizde.

Herhangi bir modülü Magisk ile kullanmak istiyorsanız ve standart veri ambarına bakacaksanız işlem basit. Aksine resmi olmayan Magisk modüllerini kurmak içinse indirme kaynağını bulmanız gerekiyor.

Resmi ambardan kurulum

Bu işlem epey basit ve Magisk Manager uygulamasını açtıktan sonra indirme kısmına girin ve arama fonksiyonunu kullanarak bir modül bulun. İlgi çekici bir modül bulunca adına tıklayıp açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyun.

Hoşunuza giderse yanındaki indirme okuna tıklayın ve onay verin. İndirme bitince otomatik olarak kuruluma geçilecek ve onay verince kodlar akarak kurulacak.



İşlem bitince alttaki yeniden başlata basabilirsiniz. Modülün aktif olması için telefon yeniden başlayacak.

Resmi olmayan modüller

İdeal modülü bulamadıysanız ama bir amatör geliştirici yapmışsa bunu indirmek için repo adresi eklemeniz gerekiyor. En iyi gayrı-resmi modülleri XDA forumlarında bulabilirsiniz. XDA üyesi yochananmarqos imzalı başlıkta epey içerik var.

Buradan bir modül alınca Magisk Manager’a eklemek için ZIP paketi şeklinde indirin ve uygulama içindeki modüller kısmında alttaki sarı artı işaretine tıklayın. Dosya gezgini açılınca inen ZIP’i uzun basın ve aç seçin. Sonra kurulum komutu verin. Yeniden başlatmanız gerekecek.

Artık uygulama açılınca yeni modül kullanılabilecek. Eski modülleri kaldırmak içinse uygulama içindeki modülleri gösteren listede sağındaki çöp kutusu sembolüne tıklamanız yeterli.



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