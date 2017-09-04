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Android yüklü mobil cihazlarda root yetkisi almak yani yönetici izinleriyle işlem yapmak yeni değil ama Android 6.0 ile birlikte yapılma şekli değişti. Yeni sistemsiz root yöntemi kafa karıştırıcı gelebilir. Bu yeni yöntemin neler getirdiğini ve neden daha iyi olduğunu anlatıyoruz.

Android: Sistemsiz Root Nedir ve Avantajları Nelerdir

Android işletim sisteminde root izni aldığınızda Android 4.3 ve sonrası için “su” üzerinden başlangıçta yapılacak işlemlere izinler verilir. Bunu gerçekleştirmek adına klasik olarak Android’in /system partisyonu içinde duran dosyalar modlanır. Başlarda açılış anında “su” başlatmak imkansızdı ve modlanmış boot imajı şarttı.

Yeni nesil sistemsiz root ise sistem dosyalarını düzenlemeden buna olanak veriyor. Marshmallow ile Google’ın güvenlik önlemleri sıkılaşınca önceki yöntemler işe yaramaz hale gelince sistemsiz root geliştirildi. Android 5.1 ve üstü yüklü cihazlar artık root edilirken sistemsiz root çözümleri tercih ediliyor.

Avantajları

En büyük sıkıntısı bootloader kilidi olan cihazlarda kullanılamaması. Bu sorun aşılabiliyorsa sistemsiz root her açıdan daha iyi bir çözüm. Örneğin havadan gelen OTA güncellemeler alınabiliyor. Ayrıca tahmin edilebileceği gibi temiz bir çözüm çünkü sisteme dosya eklenmiyor, modlanmıyor. Fabrika ayarına dönünce ortadan kalkıyor ve satmak üzere hazır duruma geliyor.

SuperSU flash yaptığınızda cihazınız için uygun root yöntemini seçiyor. Cihazınızda eski sürüm Android varsa klasik root gerçekleşiyor. Bu eski sürümler için sistemsiz root çözümü çıkması beklenmiyor.



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