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Samsung Galaxy Note 2 şık tasarımının yanında güçlü bir donanıma sahip. 5.5 inç boyutuna ve Super AMOLED ekran teknolojisine sahip olan Samsung Galaxy Note 2, muazzam bir görsel deneyim yaşatıyor. Ayrıca Samsung Galaxy Note 2, 3100 mAh pil gücüne sahip olduğu için gün boyu kafanız rahat ediyor. Gelişmiş S Pen sayesinde, Samsung Galay Note 2 ile çizim ve yazılarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 2 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı eski hızına kavuşturabilirsiniz.

Gereken dosyalar

Odin

Romdosyası

Samsung Galaxy Note 2 Stock ROM Yükleme

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Ardından kendi cihazınıza uygun olan ROM’u buradan bularak bilgisayarınıza indirin. Ardından cihazın USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Samsung Galaxy Note 2’nin Ayarlar kısmına girin. Geliştirici Seçenekleri‘nin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu açın. Şimdi ise cihazı kapatın ve yeniden açarken Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download mod ekranı gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve devam edin.

Odin programını açın ve sol üstteki ID:COM yazısının altındaki kutunun rengi değişecektir. Bunun anlamı ise Odin’in cihazınızı algılamasıdır.

Ardından AP yazan yere tıklayın ve ROM dosyanızı seçin. Eğer AP kısmının önündeki kutu işaretli değil ise onu işaretleyin.

Şimdi ise Samsung Galaxy Note 2 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

İşlem bitiminde ekrana PASS! diye bir yazı gelecektir. Bu da Samsung Galaxy Note 2’ye başarıyla ROM yüklediğimizi gösterir. Aklınıza takılan sorular olur ise veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak isterseniz, forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



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