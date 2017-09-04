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Samsung Galaxy Note 8’de ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonlarımızın ekran görüntüsü alma işlevinden sıkça yararlanıyoruz. Tabii Galaxy Note 8 akıllı telefonda bu işlem biraz daha önemli hale geliyor çünkü cihazın S-Pen adlı bir kalemi bulunmakta. S-Pen ile gelişmiş ekran görüntüsü alma özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Samsung Galaxy Note 8’de ekran görüntüsü almak için izlenebilecek farklı yöntemler mevcut.

Samsung Galaxy Note 8’de Ekran Görüntüsü Almak

Tuş Kombinasyonu

Kaydetmek istediğiniz ekranı / sayfayı / içeriği görüntüleyin.

Güç ve ses azaltma butonuna aynı anda, yaklaşık iki saniye boyunca basın ve basılı tutun.

Ekranda bir flaş efekti göreceksiniz ve ekran görüntüsü kaydedilecektir. Bu ekran görüntüsünü hemen paylaşabilir ya da dilerseniz dosyaya daha sonra galeriniz / dosya yöneticiniz aracılığıyla erişebilirsiniz.

Kaydırma Hareketiyle

Kaydetmek istediğiniz ekranı / sayfayı / içeriği görüntüleyin.

Elinizi dikey olarak cihazın sağ ya da sol kenarında konumlandırın ve ekrana dokunarak kaydırma hareketi gerçekleştirin. Bu metot çalışmazsa Settings > Advanced features menüsündeki Palm swipe to capture seçeneğini etkinleştirmeniz gerekecek.

Ekranda bir flaş efekti göreceksiniz ve ekran görüntüsü kaydedilecektir. Bu ekran görüntüsünü hemen paylaşabilir ya da dilerseniz dosyaya daha sonra galeriniz / dosya yöneticiniz aracılığıyla erişebilirsiniz.

S Pen Kullanarak

Kaydetmek istediğiniz içeriği açın.

Air Command‘ı çalıştırmak için S Pen’i çıkarın ve Screen Write seçeneğine dokunun.

Ekranda flaş efekti belirecek ve ekran görüntüsü alınacaktır.

Karşınıza S Pen ile düzenleme gerçekleştirebileceğiniz bir editör gelecektir.

Üst kısımda yer alan araç çubuğundaki seçenekleri kullanarak kalem rengini değiştirmek, silgiyi seçmek ya da yapılan değişiklikleri geri / ileri almak mümkün.

Dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Crop, Share ya da Save seçeneklerini kullanabilirsiniz.





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