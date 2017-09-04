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Sony Xperia Android 8.0 Oreo güncelleme listesi ile karşınızdayız. Sony IFA 2017’de iddialı akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni Xperia XZ1 ve XZ1 Compact akıllı telefonlar iddialı özellikleriyle güncel bir amiral gemisi akıllı telefondan beklenen özellikleri sunmayı başarıyor. Cihazlar aynı zamanda işletim sistemi versiyonları ile de ön plana çıkıyor. Her iki akıllı telefon da Sony’nin yeni, ferah bir arayüze büründürdüğü Android 8.0 Oreo ROM’u ile geliyor. Japonya merkezli firma mevcut akıllı telefonlardan Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan modellerle ilgili bilgi de sağladı.

Sony Xperia Android 8.0 Oreo Güncelleme Listesi

Açıklamaya bakılırsa Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan Sony Xperia akıllı telefonlar şunlar olacak:

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia XZ

Xperia X Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XA1 Plus

Xperia Touch

Güncellemelerin akıllı telefonlara ne zaman sunulacağı konusunda tahmin edebileceğiniz üzere bir bilgi verilmiş değil. Android 8.0 Oreo güncelleme paketinde sunulacak ekstra özellik ve iyileştirmelerle ilgili bilgi de bulunmuyor. IFA 2017’de duyurulan Xperia XZ1 ve XZ1 Compact akıllı telefonlar ilk deneyimlerde sade ve işlevsel arayüzleriyle memnun edici bir profil çizdi.

Diğer taraftan Sony’nin yeni 3D Capture uygulamasının diğer cihazlara güncelleme ile sunulup sunulmayacağı da merak konusu. Tabii bu özelliği eski akıllı telefonlarda görememe ihtimali daha yüksek gibi fakat yine de Sony’nin atacağı adımları bekleyip görmek gerekiyor.



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