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Xiaomi Redmi Note 3 ve Note 3 Pro Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. 21 Ağustos’ta resmi duyurusu gerçekleştirilen Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi Pixel ve Nexus akıllı telefonlar için hazır hale getirildi fakat diğer üreticilerin güncellemeyi mevcut cihaz ve servisleri için adapte etmeleri doğal olarak zaman alıyor. Tabii geliştiriciler de boş durmuyor ve mevcut akıllı telefonlar için custom ROM çözümleri üzerinde çalışmalar hızla sürüyor. Daha önce ASUS ZenFone 5, Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 akıllı telefonlarla uyumlu Android 8.0 Oreo AOSP ROM’u paylaşmıştık. Şimdi de Redmi Note 3 ve Note 3 Pro için hazırlanan Android 8.0 Oreo AOSP ROM’u nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz.

Xiaomi Redmi Note 3 ve Note 3 Pro Android 8.0 Oreo Kurulumu

Android Oreo 8.0 AOSP ROM’u cihazların Snapdragon işlemcili versiyonlarıyla uyumlu. Arayüzü stock Android ile aynı, MIUI kurulumu söz konusu değil. VoLTE, Hotspot, USB Tethering gibi bazı özelliklerin ve Netflix gibi uygulamaların çalışmaması ihtimal dahilinde. WiFi, GPS, mobil veri, kamera ve flaş sorunsuz çalışıyor. Yine de birincil akıllı telefonunuz olarak kullandığınız Redmi Note 3 ve Note 3 Pro’ya bu ROM’u yüklememenizde fayda var.

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu

Pil seviyesinin en azından % 60 olması

Gerekli dosyaların indirilmesi

İndirmeler

NOT: İşlemin çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Redmi Note 3 ve Note 3 Pro’ya Android 8.0 Oreo Yüklemek

ROM dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Akıllı telefonu kapatın. Ardından recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Wipe menüsüne gidin ve Data, Cache ile Dalvik Cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install‘a dokunun.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz ROM dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. Artık Redmi Note 3 / Pro akıllı telefonunuzda resmi olmayan AOSP 8.0 ROM çözümünü kullanabileceksiniz.

ROM’un XDA sitesindeki konusuna bu bağlantıdan erişebilir; geliştirici ve topluluk üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz.



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