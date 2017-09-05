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Samsung Galaxy S6 Android 8.0 Oreo ROM kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un iki yıl önce kullanıma sunulan amiral gemisi akıllı telefon modellerinden olan Galaxy S6 Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonunu çalıştırıyordu ve sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin duyurusunun ardından geliştiriciler kolları sıvadı ve Android Oreo tabanlı custom ROM’lar hızla yayınlanmaya başladı. Samsung Galaxy S6 akıllı telefon da Android 8.0 Oreo AOSP custom ROM ile yeni işletim sistemine terfi ettirilebiliyor. lukasb06 kullanıcı adlı geliştirici tarafından hazırlanan ROM henüz geliştirilme aşamasında olsa da Wi-Fi, kamera, NFC, parmak izi okuyucu, Bluetooth gibi temel bileşenlerin sorunsuz çalıştığı vurgulanıyor. Resmi çözüm olmadığı için yine de çeşitli sorunlarla karşılaşmak olası. Kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Samsung Galaxy S6 Android 8.0 Oreo ROM kurulumu kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy S6 Android 8.0 Oreo ROM Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılmış olması

TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanması

Cihazın en azından % 60 seviyesine şarj edilmesi

Gerekli dosyaların indirilmesi

İndirmeler

Android 8.0 Oreo ROM Yüklemek

ROM, Gapps ve Magisk dosyalarını bağlantılardan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Wipe‘a girin ve Data, Cache ve Dalvik Cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün ve Install‘a dokunun.

ROM dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemleri ayrı ayrı Gapps ve Magisk dosyaları için de uygulayın.

İşlem tamamlanınca Dalvik ve cache‘i tekrar temizleyin. Galaxy S6 akıllı telefonu yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo güncellemesinin tadını çıkarabilirsiniz.



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