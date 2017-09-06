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Android dünyasında çok sayıda ücretsiz uygulama başlatıcı var ve seçim yapmak zor olabiliyor. Nova gibi adını duyurmuş olanlar dışında Google imzalı basit başlatıcı da var ama önceliğiniz en hızlı olanı kullanmaksa yeni seçeneklerden biri olan Evie Launcher ilginizi çekebilir.

Android: Yıldırım Gibi Hızlı Uygulama Başlatıcı Evie Launcher

İndirip kurduktan sonra pek bir ayar yapmanıza gerek kalmadan anında başarılı sonuçlar veren Evie Launcher bol sayıda özellik ve ince ayar içeriyor. Aynı zamanda sembol setleri kurulabiliyor, yıldırım hızında arama yapılabiliyor.

Diğer seçeneklerden ayrılmasını sağlayan özellik arama olanağı. Çoğunda üstte Google arama kutusu yer alırken cihazda arama söz konusu olunca yeterli kalmıyor. Evie’nin arama özelliği bir adım önde ve web yerine önce cihazda arama yapıyor.

Parmağı aşağı sürükleyin ve ilk karakterleri sırayla yazmaya başlayın. 3-4 karakterden sonra aradığınızı bulmanız olası. Web esaslı arama ihmal edilmiyor ve listenin alt kısmında sonuçlar gösteriliyor. Günün belirli anında sürekli aynı aramayı yapıyorsanız arama kısayolları da ekleyebilirsiniz.

Ana ekranda uygulamalar çekmecesi sembolü yok çünkü tek yapmanız gereken parmağı yukarı sürükleyerek kurulu uygulamalar çekmecesini açmak. Sağdaki baş harfler sayesinde hızla aranan yere gidebilirsiniz.

Ekranda boş yere uzun tıklayıp uygulama ayarlarına girin ve ana ekran görünümünü özelleştirin. Satır sütun sayısı, semboller ve etiketleri, boyutlar, kaydırma efekti ve duvar kağıdı gibi farklı seçenekler var. Beşik alanı kapalı geliyor ama sonradan açılabiliyor. Klasör eklemek, bildirim sayısını gösteren sayı eklemek, diğer el kısayollarını tanımlamak kolay.



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