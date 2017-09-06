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Gmail‘den yazdığınız ya da size gelen mailleri iOS cihazlara gelen Gmail güncellemesi ile yazıcıdan yazdırabilir, Gmail ile size gelen önemli mailleri artık çıktı haline getirebilirsiniz. Bunun için elinizde bulunması gerekenler: iOS cihaz ve yazıcı.

iOS: Gmail’deki E-Postaları Yazdırma

Gmail’deki E-Postaları yazdırma işlemini gerçekleştirmek için iOS cihazınızda AirPrint ya da Google Cloud Print’i kullanabilirsiniz. İlk olarak yazıcınız ile telefonunuzu eşleştirin. Telefon eşleştirme işlemini AirPrint ya da Google Cloud Print üzerinden gerçekleştirin. Hangi uygulamadan eşleştirme işlemini gerçekleştirirseniz, mailleri de o uygulamayı kullanarak yazdırın.

Gmail’de E-Postaları yazdırma özelliği Gmail uygulamasına yeni gelen bir özellik olduğu için bu uygulamayı son sürüme güncellemeniz gerekecektir.

Uygulamada istediğiniz maili yazdırmak için Gmail uygulamasında yeni bir ileti açın. İşlem çubuğunun sağ üst köşesinde bulunan Diğer Seçenekler düğmesine dokunun ve menüden Tümünü Yazdır seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz maili yazdırmak için sizden hangi uygulamayı kullanacağınızı ve işlemi gerçekleştireceğiniz yazıcıyı seçmeniz istenecek. Kullanacağınız uygulama, yazıcınızla eşleştirdiğiniz uygulama olmalı.

Böylece iletinin tamamını veya istediğiniz kısmını yazdırabilirsiniz. Yazdırılan mailde, mailin kim tarafından gönderildiğini ve mailde (isteğe göre) size gönderilen fotoğrafları da görebilirsiniz.

Konu hakkında tüm sorularınızı forumumuza yeni konu açarak sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın!



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