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Ücretsiz uygulama başlatıcılardan biri olan Action Launcher’ın milyondan fazla kullanıcısı var ve 4.2 puan olan inceleme ortalaması dikkat çekiyor. Bu uygulamayı kullanıyorsanız Quicktheme desteği sayesinde kısa süre içinde temaları deneyip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android: Action Launcher, Quicktheme İle Şekilleniyor

Yeni bir arka plan seçerek widget ve klasörlerin görünümünü değiştirebilirsiniz. Action Launcher ile bunu gerçekleştirince aynı zamanda hızlı erişim menüsü gibi kısımları da değiştirmiş olursunuz. Quicktheme ise renkleri duvar kağıtlarıyla birleştirerek uyumlu hale getiriyor ve böylece tema olarak kullanma olanağı veriyor.

Bu sayede artık Nova Launcher’da olduğu gibi görünümle ilgili çok sayıda alt menü içinde dolaşmak ve ayarları teker teker değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Aynı zamanda temalar için tonları bile seçebilirsiniz. Ek olarak karanlık ve aydınlık modlar da seçilebiliyor.

Güncellemeden geçen Quicktheme özelliği renkleri liste yerine dizi halinde gösterir duruma geldi. Böylece renkleri bir çırpıda kıyaslamak kolaylaştı. Son olarak hızlı erişim menülerine şeffaf görünüm seçeneği de eklendi. Klasör arka planları da şeffaf seçilebiliyor.

Aslında çoğu durumda Action Launcher’ın algoritması tarafından otomatik olarak seçilen tonlar doğru ve uyumlu olacak. Özel bir eşleştirme yapmak istiyorsanız bu tonları kendiniz değiştirebilirsiniz. Ekran kağıtlarını farklı zoom ile görüp kırpıp değiştirebilirsiniz. Daha önceki haline kıyasla işlem kolaylaşıyor ve ayar yapmak adına harcanan zaman azalıyor.



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