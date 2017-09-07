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Günlük hayatınızı basit ve kullanışlı bir uygulama ile düzene sokmaya ne dersiniz? Kağıt üzerinde yaptığınız planları gün içerisinde yönetemiyor ya da yapılacaklar listesini oluşturduğunuz kağıt yanınıza bulunmadığı için listede aksaklıklar yaşıyorsanız Memorigi isimli uygulama tam size göre.

Android: Günlük Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Günlük yapılacaklar listesi oluşturup gününüzü düzene sokmak çok kolay. İlk önce Memorigi isimli uygulamayı Android cihazınıza buraya tıklayarak indirin. Daha sonra uygulamaya girin. Uygulamayı açınca karşınıza çıkan sayfaları ekranı sağa kaydırarak geçin. En son ki sayfada sizden Google hesabınız ile oturum açmanız istenecek. Bağlı olduğunuz Google hesabı ile uygulamada oturum açın.

Oturum açtıktan sonra uygulama ana ekranı ile karşılaşacaksınız. Yapılacak işinizi uygulamaya eklemek için ekranda sağ alt köşede, kırmızı fon üzerinde bulunan + işareti olan butonu tıklayın.

Yapılacak işinizi ekranda açılan pencerede bulunan Bir Not Ekle bölümüne girin. Yapılacak işinizi girin ve sağ üst köşede bulunan mavi tike tıklayarak işinizi uygulamaya ekleyin.

Eğer yapılacak işinizin size hatırlatılmasını istiyorsanız karşınızda açık olan panelin üst bölümünde bulunan zil simgesini, yapılacak işinizin kategorisini ayarlamak için @ işaretini, yapacağınız işe simge vermek için insan simgesini tıklayınız.

Uygulama, kullanıcılarına çok sade ve şık bir tasarım ile yapılacaklarını yönetme fırsatı sunuyor. Uygulamanın en iyi tarafı ise uygulamada reklam bulunmaması.





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