LG K4 Root Atma

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Günümüzde birçok akıllı telefon firması, ürettiği cihazların bataryalarını değiştirilebilir yapmaz fakat LG K4’ün sabit değil ve bu sayede istediğiniz an değiştirebilirsiniz. LG K4’ün 5.0 MP’lik ön kamerası ile HD çözünürlükte pozlar yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca çekmiş olduğunuz fotoğraflarınızı LG K4’ün Hızlı Paylaş özelliği ile ön izleme penceresinden kolayca paylaşabilirsiniz. Bu yazımızda LG K4 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Root izni gerektiren uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz.

 

Gereken dosyalar

KingRoot

LG K4 Root Atma

İlk olarak LG K4’ün Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerek.

lgk4rootatma

Bunun için Ayarlara girin ve Güvenlik sekmesinden Bilinmeyen kaynakları aktif edin. Bu sayede sadece KingRootu değil diğer APK dosyalarını da yükleyebilirsiniz.

lgk4rootatma

Daha sonra KingRootu açın ve karşınıza gelen ekranda START ROOT butonuna basarak işlemi başlatın.

lgk4rootatma

Bu işlemi biraz zaman alabilir ve işlem süreci % ile gösterilecektir, takip edebilirsiniz.

lg k4 root atma

LG K4 Root atma işlemi ekrana gelen Root successfully yazısı ile sonlanır.

lg k4 root atma

Cihazın Root olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulaması ile test edebilirsiniz.

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Rootlanmış olan cihazınızın Root izinlerini kontrol etmek için ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa forum sayfamızı ziyaret edebilir ve uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

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