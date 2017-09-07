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Günümüzde birçok akıllı telefon firması, ürettiği cihazların bataryalarını değiştirilebilir yapmaz fakat LG K4’ün sabit değil ve bu sayede istediğiniz an değiştirebilirsiniz. LG K4’ün 5.0 MP’lik ön kamerası ile HD çözünürlükte pozlar yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca çekmiş olduğunuz fotoğraflarınızı LG K4’ün Hızlı Paylaş özelliği ile ön izleme penceresinden kolayca paylaşabilirsiniz. Bu yazımızda LG K4 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Root izni gerektiren uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz.

Gereken dosyalar

KingRoot

LG K4 Root Atma

İlk olarak LG K4’ün Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlara girin ve Güvenlik sekmesinden Bilinmeyen kaynakları aktif edin. Bu sayede sadece KingRootu değil diğer APK dosyalarını da yükleyebilirsiniz.

Daha sonra KingRootu açın ve karşınıza gelen ekranda START ROOT butonuna basarak işlemi başlatın.

Bu işlemi biraz zaman alabilir ve işlem süreci % ile gösterilecektir, takip edebilirsiniz.

LG K4 Root atma işlemi ekrana gelen Root successfully yazısı ile sonlanır.

Cihazın Root olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulaması ile test edebilirsiniz.

Rootlanmış olan cihazınızın Root izinlerini kontrol etmek için ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa forum sayfamızı ziyaret edebilir ve uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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