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Samsung Galaxy J serisinin her yıl yenisi çıkan birçok modeli var. Samsung Galaxy J3 2016 ise bir önceki yıl üretilmiş olan 2015 modeline göre oldukça daha hızlı ve güçlü bir donanıma sahip. Gerek kamera, gerekse yenilenen işlemcisi ve artan depolaması ile Galaxy J3 2016, oldukça ilgi görmeyi başardı. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy J3, fiziksel bakımdan konforlu bir tutuş hissi veriyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy J3 Stock ROM yükleme işlemini inceleyeceğiz. Siz de bu işlemi uygulayarak cihazınızın ilk zamanki hızına dönmesini sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

ROMdosyası

Samsung Galaxy J3 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy J3’ün USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Samsung Galaxy J3’ün Ayarlarına girin ve Geliştirici seçenekleri sayfasının alt kısmındaki USB hata ayıklama modunu açın.

Cihazı kapatın ve yeniden açarken Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince bir kez Ses yükseltme tuşuna basmanız yeterli. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin. Kurulum işlemlerini tamamlayınca programı açın.

Odin’i açtığınızda ID:COM yazısının altındaki kutunun rengi değişmeli. Bunun anlamı ise programın cihazınızı algılamasıdır. Eğer Odin, cihazınızı algılamaz ise USB kabloyu bilgisayardan çıkartıp tekrar takın.

Odin’in sol tarafta görmüş olduğunuz Options kısmındaki Auto Reboot ve F.Reset Time‘ın önündeki kutuların işaretli olup olmadığını kontrol edin. Ardından .tar.md5 uzantılı ROM dosyasınızı AP bölümüne tıklayarak seçin ve son olarak Start butonuna basarak işlemi başlatın.

Samsung Galaxy J3 Stock ROM yükleme işlemi tamamlanınca sol tarafta PASS! yazısı belirecektir. Bu işlem ile sadece orijinal değil, dilediğiniz Custom ROM paketlerini de yükleyebilirsiniz. Konu ile ilgili soru veya sorularınız olursa forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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