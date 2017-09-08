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Android kullanıcıların en sık sorduğu sorulardan biri root atmanın ne derece gerekli olduğu ve değip değmediği… Ne de olsa son Android sürümlerine çok sayıda özellik eklendi ve eksik kalmadı. Safety.net ile kullanıcıları root işleminden uzaklaştırmak isteyen Google’ın bir bildiği var.

Android: LG ve OnePlus Uyumlu Özel Animasyon ve Temalar

Diğer yandan açık kaynak esaslı Android ile kısıtlama olmadan düzenleme yapabilmek için kimi zaman root yetkisi şart olabiliyor. İstenen biçimde özelleştirebilme, batarya yönetimi, dahili depolama alanında yer açma gibi işlemler için root şart.

Sistem animasyonlarını değiştirebilmek için de bu gerekli. Sistem animasyonları hazır gelen özellikler olduğu için işletim sisteminin içinde gömülüler ama aynı zamanda tüm görünümü değiştirme gücüne sahipler. Stock ROM ile gelen seçenekler azsa ya da beğenmiyorsanız özel paketler kurmalısınız.

XDA üyesi stangdriver44 imzalı yeni özel sistem animasyonları sayesinde artık LG ve OnePlus cihaz sahipleri de değişim yapabiliyor. oZoP esaslı modlar zip paketleri şeklinde geriliyor ve recovery içinde flash atılabiliyor. Bunlar içinde iOS, FlymeOS, Google Pixel ve MIUI’ye özel sistem animasyonları da var. Pencereler, diyaloglar, navigasyon ayrı ayrı seçilebiliyor.

Destek verilen cihazlar: LG V10, V20, OnePlus 3, OnePlus 3T olmakla birlikte yakında Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için de destek eklenecek.

LG V10: https://forum.xda-developers.com/lg-v10/themes-apps/aroma-ozop-dev-animations-11-5-add-t3648596

LG V20: https://forum.xda-developers.com/v20/themes/aroma-ozop-dev-animations-11-5-add-t3648591

OnePlus 3: https://www.androidfilehost.com/?fid=961840155545585513

OnePlus 3T: https://forum.xda-developers.com/oneplus-3t/themes/aroma-ozop-mods-animations-8-5-add-ons-t3649125



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