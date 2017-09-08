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Rehberinizde WhatsApp kullanan kişilerin, WhatsApp profil fotoğraflarını rehberinize ekleyerek gelen ve giden aramalarda kişinin fotoğrafıyla karşılaşırsınız. Rehberinizin daha güzel görünmesini sağlayacak bu işlem için Contact Photo Sync uygulaması iş görür nitelikte.

Android: WhatsApp Profil Fotoğraflarını Rehbere Aktarma

Android cihazlar için Google Play Store‘dan ücretsiz olarak indirilebilen Contact Photo Sync uygulamasını cihazınıza yüklemek için buraya tıklayın. Uygulamayı yükledikten sonra, açın. Uygulamanın sorunsuz çalışması için, uygulamanın medya, dosya, fotoğraf ve kişi rehberinize izin isteğini onaylayın. Uygulama ana ekranında rehberinize kayıtlı olup WhatsApp kullanan kişiler açılacak.

WhatsApp profil fotoğrafları bulunan kişilerin fotoğraflarını, rehberinize aktarmak için uygulamanın ana ekranının üst bölümünde bulunan, okla gösterdiğimiz butona basın.

Uygulama sizden bir izin daha isteyecek. Enable Accessibility butonuna tıkladığınızda Erişebilirlik ayarları açılacak ve buradan WhatsApp Contact Photo Sync‘yi seçin. Butonu aktif hale getirin.

Automatic Import ekranında ise en altta bulunan Start Importation seçeneğine basın.

WhatsApp bu işlem sırasında sürekli açılıp kapanacak. İşlem bitesiye kadar telefonunuzda herhangi bir işlem yapmayın. Rehberinizde WhatsApp kullanan ne kadar az kişi varsa işlem o kadar kısa sürede tamamlanır.

Uygulamanın ücretsiz sürümünde sadece 30 kişinin WhatsApp profil fotoğrafını rehbere ekleyebilirsiniz.. Uygulamayı satın almak için sağ üst köşede bulunan üç noktaya ve ardından Buy the Pro Version seçeneğine tıklayın. Uygulamanın ücretli versiyonu için istediği ücret ise 5,39 TL.





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