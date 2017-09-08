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LG’nin G serisi akıllı cihazları içerisinde tasarım ve performansın birleştiği LG G4, arka kapağında kullanılan deri tasarımının yanı sıra zengin renk yelpazesi ile gözleri üzerine çeviriyor. LG G4’ün, 16 MP’lik kamerasında f/1.8 açıklık değerine sahip lens ve renk spekturumu sensörü kullanılıyor. Öte yandan LG G4’te video kaydı alıyorken önemli bir anı anında ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu yazımızda LG G4 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak sadece orjinal değil, dilediğiniz Custom ROM paketlerini de yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LG Flash Tool

LG Driver

Cihaz modelinize uygun ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

LG G4 Stock ROM Yükleme

İlk olarak bilgisayarınıza LG Driver ve LG Flash Tool programlarının kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Daha sonra LG G4’ün USB hata ayıklama modunu etkinleştirmemiz gerekiyor.

Bunun için cihazın Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici Seçeneklerini bölümünden USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Devamında ise LG G4’ü Güç tuşuna basarak kapatın ve bu sefer Ses açma tuşuna basarak cihazı USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Bu sayede firmware upgrade ekranı gelmiş olacak ve yükleme işleminize devam edebilirsiniz.

LG Flash Tool programını açın ve Select Type kısmından CDMA olanı seçin. Ardından PhoneMode olan yere gelerek DIAG‘ı seçin.

Daha sonra Select KDZ file olan yere tıklayarak .kdz uzantılı ROM dosyanızı seçerek devam edin.

Şimdi ise Normal Flash veya CSE Flash seçeneklerinden birisine tıklamanız gerek. Normal Flash cihazınız verilerinize zarar vermeden ROM’u yüklemenizi sağlar. CSE flash ise cihazın fabrika ayarlarına dönmesini sağlar, yani verileriniz komple gidebilir.

Son olarak LG G4 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için START butonuna basın. Herhangi bir sorunuz olursa uzmanlarımız forum sayfamızda sizleri bekliyorlar.



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