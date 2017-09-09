⁠⁠⁠







Nexus 6 Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Nexus 6 Motorola tarafından üretilmiş ve Google’ın yazılım desteği altında satışa sunulmuştu. Tabii cihaz güncelliğini kaybetti ve artık yazılım güncellemesi almıyor. Ancak geliştiricilerin üzerinde çalıştığı akıllı telefonlardan birisi olma niteliğini kaybetmiş değil. Google’ın Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini kullanıma sunmasının ardından geliştiriciler de Oreo tabanlı custom ROM’ları hızla yayınlamaya başladı. S.i.X kullanıcı adlı geliştiricinin hazırladığı Android 8.0 Oreo AOSP ROM ile Nexus 6’da Android Oreo deneyimini elde etmek mümkün. Google Pixel akıllı telefonun stock navigasyon çubuğu simgeleri, sistem renkleri, sesleri bu ROM’da mevcut. Çok yeni bir ROM olduğu için çeşitli sıkıntılarla karşılaşmanız ihtimal dahilinde, o nedenle birincil cihazınız olarak kullandığınız akıllı telefonunuzda denememenizde fayda var. İkincil cihazınız olarak kullandığınız bir Nexus 6’nız varsa Android Oreo’yu deneyimlemek için yükleyebilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Nexus 6 Android 8.0 Oreo Kurulumu

Akıllı telefonunuzda bootloader kilidinin kaldırılmış olması, TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor.

Nexus 6 uyumlu AOSP Oreo ROM’unu buradan indirin.

Android Oreo için Gapps paketini buradan indirin.

Dosyaları akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu recovery modunda başlatın. Wipe menüsünden mevcut system ve data verilerini temizleyin.

Install seçeneğine dokunun ve Oreo ROM’unu flash’layın.

Google servisleri için Gapps paketini de tıpkı ROM flash’lamanız gerekmekte.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



⁠⁠⁠





