⁠⁠⁠







OnePlus 3 ve 3T Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Yüksek performanslı cihazları rakiplere kıyasla uygun fiyat etiketiyle sunan OnePlus firmasının 3 ve 3T modeli akıllı telefonları ilerleyen dönemlerde Android 8.0 Oreo güncellemesini resmi olarak alacak fakat Android Oreo’yu deneyimlemek için sabırsızlanıyorsanız LineageOS 15.0 ROM’u ile bu terfiyi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bu ROM henüz Alpha aşamasında ve çok sayıda eksiği var. Kamera çalışmıyor, Bluetooth ile ilgili sorunlar var. Tabii kurulumun ardından başka sıkıntılarla karşılaşmak da mümkün. Bu riskleri göze alıyor ve Android Oreo’yu deneyimlemek istiyorsanız ele aldığımız adımları izleyebilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında veya sonrasında yaşayabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

OnePlus 3 ve 3T Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidi kaldırılmış OnePlus 3 / 3T akıllı telefon

TWRP benzeri bir custom recovery çözümünün yüklenmiş olması

Cihazın en azından % 50 seviyesine şarj edilmesi

İndirmeler

ROM – lineage-15.0-20170906-UNOFFICIAL-oneplus3.zip

GApps – Nano, Micro, Pico, Base

LineageOS 15.0 ROM Kurulumu

ROM ve Gapps dosyalarını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle Backup seçeneğine dokunun ve tüm partisyonları içeren bir NANDroid yedeği alın. İşler ters giderse bu yedeği kullanabilirsiniz.

Yedek aldıktan sonra Wipe > Advanced Wipe seçeneğine erişin ve system, data, cache ile dalvik cache‘de temizlik gerçekleştirin.

Install seçeneğine dokunun ve daha önce indirip cihaza aktarmış olduğunuz lineage-15.0-20170906-UNOFFICIAL-oneplus3.zip ROM dosyasını seçin.

Add more zips butonuna dokunun ve Gapps dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca Reboot system butonuna dokunarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



⁠⁠⁠





