Android: Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme

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Android‘li akıllı telefonlarda duvar kağıdını otomatik olarak değiştirme işlemi için kullanılabilecek uygulamaları tanıyacağız. Akıllı telefonlarda duvar kağıtları şık görünüm ve ferah kullanım deneyimi açısından önem teşkil ediyor. Sürekli aynı duvar kağıdının yer alması bir süre sonra kullanıcıları sıkabiliyor. Bu durumda duvar kağıdını otomatik olarak değiştirme yöntemleri için araştırma süreci başlıyor. Android’li akıllı telefonlara duvar kağıdını otomatik olarak değiştirme işlevini kazandırmak için faydalanılabilecek çeşitli uygulamalar var.

Android: Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme

Muzei Live Wallpaper

Android Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme 1

Muzei Live Wallpaper akıllı telefonunuzun ana ekranını birbirinden eşsiz sanat eserlerinin resimleriyle süslüyor ve duvar kağıdı değişimi her gün otomatik olarak gerçekleştiriliyor. İkon ve widget’larınızın ekranda sorunsuz şekilde görülebilmesi için gerekli önlemler alınıyor.

Muzei Live Wallpaper
Muzei Live Wallpaper
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Muzei Live Wallpaper
Developer: Roman Nurik and Ian Lake
Fiyat: Ücretsiz

500 Firepaper

Android Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme 2

Uygulama her gün popüler 500px sitesinden bir duvar kağıdı çekiyor ve akıllı telefonunuza otomatik olarak yerleştiriyor. Tercihler gerçekten çok başarılı, bu uygulamadan sonra eski duvar kağıdınızı aramayacağınız kesin. Gezegenimizin dört bir yanından harika fotoğrafları ana ekranınızda görmek şüphesiz hoşunuza gidecek.

500 Firepaper
500 Firepaper
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500 Firepaper
Developer: Chainfire
Fiyat: Ücretsiz+

Tapet

Android Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme 3

Tapet uygulaması Android’li akıllı telefonunuz için yüksek kalitede duvar kağıtları oluşturabiliyor. Rastgele bir duvar kağıdı ayarlaması yapabileceğiniz gibi arka plana günlük ya da saatlik duvar kağıtları atayabiliyorsunuz.

Tapet
Tapet
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Tapet
Developer: SharpRegion
Fiyat: Ücretsiz+

Wallpapers

Android Duvar Kağıdını Otomatik Olarak Değiştirme 4

Google tarafından geliştirilen bu uygulama Android’li akıllı telefonunuzun ekranına harika duvar kağıtları kazandırıyor. Uygulama görselleri Google Earth hizmetinden elde etmekte. Editörünüz de bu uygulamayı uzun süredir kullanmakta.

Hintergründe
Hintergründe
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Hintergründe
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz


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