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YouTube’un yeni nesil cihazlara özel sunduğu HDR yani geniş dinamik aralıklı video desteği sürekli olarak genişliyor. Şu anda iOS desteği yok ve sadece sayılı Android cihaza destek veriliyor. Bu yenilikle birlikte HDR desteği olan ekrana sahip cihazlarda görüntüler daha keskin hale geliyor.

Android: YouTube Videolarını HDR Modda İzlemek

Böylece ilk kez akıllı telefon sahipleri de HDR video izleyebilir hale geliyor. Bunun getirisi özellikle karanlık sahnelerde çok daha derin renkler. İlk aşamada Google imzalı Pixel modellerine ve sonrasında son derece yeni LG V30, Samsung Galaxy S8, Note 8 ve Sony Xperia XZ Premium modellerine destek verildi.

Bunun aktif olabilmesi için en yeni YouTube sürümüne terfi etmek yeterli. Bu cihazlara sahip olanlar güncellemeden sonra fark görebilirler. Google açıklamasına göre YouTube’ın HDR desteği verdiği cihazların sayısı sürekli olarak artacak ama geriye kalan cihazlara ne zaman destek verileceği bilinmiyor.

Bundan faydalanmak adına YouTube’daki HDR kodlu videoları bulmanız gerekiyor. Ardından kalite ayarından seçilebiliyor ama genelde 1080p HDR içerik var ve daha üst çözünürlüklerde bulamadık. Fotoğraf tarafında ne zamandan beri destek olsa da video içeriği hazırlarken buna göre HDR esaslı çekim yapmak şimdilik kolay değil. Zaman içinde cihazların güncellenerek destek vermesi bekleniyor.



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