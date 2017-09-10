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Apple en sonunda iOS 11 sürümüyle birlikte mobil kullanıcılara dosya yöneticisini dahili olarak sunmaya başladı. Bunca senelik bekleyişten sonra onuncu yıl anısına güzel bir yenilik denebilir. iOS 9 ile karşımıza çıkan iCloud Drive uygulamasının yerini alıyor ve temel fonksiyonları destekliyor.

iOS: iOS 11 İle Gelen iPhone Dosya Yöneticisi

Files adı verilen dosya yöneticisi en iyi sonucu geniş ekranlı iPad tablet ile veriyor ama elbette iPhone sahipleri de sorunsuz biçimde kullanabiliyor. Uygulamayı açınca ilk olarak iCloud alanındaki En son dosyalar ve gezinti sekmeleri beliriyor.

Bu alanda istediğiniz gibi klasörleriniz arasında dolaşabilir, içeriği ada/tarihe/boyuta/etikete göre sıralayabilir ya da liste ile dizi görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Artı ile kolayca yeni bir klasör ekleyebilir ve iCloud dosyalarınızı daha iyi organize edebilirsiniz.

Nesneleri seçmek için seçim butonuna tıklayın ve beliren boş işaret kutularını seçip çoklu seçim yapın. Ardından paylaşma, kopyalama, yeni klasöre taşıma ve silme seçenekleri gelecek. Klasörleri değil sadece dosyaları paylaşabilirsiniz. Belirli klasörler ve dosyalar sistem kuralları gereği taşınamaz!

Paylaşım menüsü üzerinden diğer uygulamalarla açmak, etiket eklemek, çıktı almak mümkün. Diğer seçenekse dosyalar üzerinde birlikte çalışmak üzere arkadaşları çağırmak. Mesaj, e-posta, tweet, Facebook mesajı vb ile davet gönderilebilir. Kullanım izinlerini seçmek size kalıyor.

PDF ve görselleri diğer uygulamalarla açmadan Files uygulamasıyla önizleme yaparsanız bunları işaretleme ve doğrudan tekrar kaydetme olanağı var. Sadece düzenleme butonuna basın ve değiştirin.

Uzun basma işlemini gerçekleştirerek kolayca kopyalama, silme, yeniden adlandırma, taşıma işlemleri yapılabiliyor. Bu aynı zamanda üçüncü parti bulut depolama servislerine de destek veriyor. Konumlar kısmına girip ekleme yapabilirsiniz. Şu aşamada Box, Google Drive ve Dropbox destekleniyor. Zamanla sayıları artabilir.



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