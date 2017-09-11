⁠⁠⁠







Android ve iOS akıllı telefonlarla uyumlu Google Maps Uygulamasıyla Mesafe Ölçmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google Maps / Haritalar’daki yol tariflerine baktığınızda size bir ETA (Tahmini varış süresi) verildiğini ve hedefinizin ne kadarına ulaştığınızın gösterildiğini fark edeceksiniz. Araç bazı durumlarda yolculuğun daha uzun sürmesine neden olabilecek yoğun trafik olup olmadığını da size söyleyecektir. Bu özellikler Google Haritalar’da doğru olarak tanımlanmış yerler için çalışmakta. Örneğin bir arkadaşınızın evini ziyaret ediyorsanız, evi Google Haritalar’da işaretlenmiş şekilde bulamazsınız. Bir rota almak ve mesafeyi ölçmek için pin’leri ve artı kodları kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, iOS ve Android uyumlu Google Maps Uygulamasıyla Mesafe Ölçmek için bir rota çizebilir ve mesafeyi doğru şekilde ölçebilirsiniz.

Android ve iOS: Google Maps Uygulamasıyla Mesafe Ölçmek

Google Maps / Haritalar uygulamasını açın ve başlangıç konumunu görüntüleyin. Burada ekrana parmağınızla uzun dokunun ve o konumu pin’leyin. Örneğin evinizde veya ofisinizdeyseniz ve en yakın otobüs durağına olan mesafeyi ölçmek istiyorsanız ilk nokta olarak evinizi ya da ofisinizi seçin.

İlk konuma sabitleme yaptıktan sonra alttaki menüyü genişletin ve Measure distance seçeneğine dokunun.

İlk noktayı alacağınız yolun ilk virajının üzerine yerleştirin ve Add point seçeneğine dokunun. İki nokta arasındaki mesafe belirecektir. İki yer arasındaki mesafeyi hesaplamak için ihtiyacınız olan kadar çok nokta eklemeye devam edebilirsiniz. Eklediğiniz her bir nokta için Google Maps iki konum arasındaki mesafeyi güncellemeye devam edecektir.

İşlemi tamamlayıp mesafe ölçümünü gerçekleştirdiğinizde Google Maps ana arayüzüne dönmek için arayüzde sol üst konumda yer alan ok simgesine dokunabilirsiniz.



⁠⁠⁠





