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iPhone kullanırken uygulama kaldırmak kadar kolay bir işlem yok. Tek yapmanız gereken uygulama kısayoluna uzun basıp beliren menüden kaldır emri vermek. Diğer yandan jailbreak edilmiş cihazda artık istenmeyen hileler ve modları kaldırmak için daha farklı bir yol izlemeniz gerekiyor.

iOS: Jailbreak Atılmış iPhone’dan Modları Kaldırmak

Jailbreak sonrası yapılan kaçak kurulumlar Cydia uygulaması aracılığıyla gerçekleştiği için bunları kaldırmak adına farklı bir yol izleniyor. Her ne kadar standart iTunes uygulamalarını kaldırmak kadar basit olmasa da Cydia kullanarak kurulu modları kaldırmak da kolay.

İstenmeyen jailbreak uygulamalarını kaldırmak için Cydia başlatın ve alttaki sekmelerden kurulu olanlara gelin. Ardından kurduklarınızı gösteren liste gelecek. Alfabetik olarak sıralı uygulamalar içinden aradığınızı bulmanız kolay. Kaldırmak istediğinizi bulunca tıklayıp açılan özel sayfasında sağ üstteki düzenle butonuna tıklayın.

Açılan yeni menüde kaldır butonuna basınca ve son kez onay verince uygulamaya ait tüm dosyalar kaldırılacak ve altta SpringBoard ile yeniden sistem başlatma butonu gelecek. Sistem başlatınca artık istenmeyen modlar devre dışı olarak cihazınızı kullanmaya devam edeceksiniz.



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