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Android işletim sistemiyle her zaman için basit de olsa bir fotoğraf yönetim ve düzenleme uygulaması yüklü olarak geliyor. Efekt ekleme, kesme, döndürme gibi işlemler yapılabiliyor. Çözünürlük değiştirme gibi gelişmiş özellikler arıyorsanız o zaman bir uygulama kurmalısınız.

Android: Fotoğraf Yönetim ve Düzenleme Uygulaması

Üçüncü parti fotoğraf uygulaması tonla var ve Google Play ortamında çeşit çeşit seçenekler ücretsiz olarak kurulabiliyor. Bunlardan biri olan Photo Editor dikkatimizi çekmeyi başardı:

Bize kalırsa günümüzün en iyi beş fotoğraf düzenleme uygulamasından biri denebilir. Uygulamayı indirip kurduktan sonra ana ekranı açınca fotoğraflar, kamera, dosya gezgini, yeni, sıralı işlem, son fotoğraflar, araçlar ve puan verme seçeneklerini bulacaksınız.

Araçlar arasında kırpma, sıkıştırma, PDF oluşturma, animasyonlu GIF yapma, ekran görüntüsü alma, video yakalama seçenekleri var. Düzenleme yaparken yeniden boyutlandırma, kesme, renk, eğri, seviye, efekt seçenekleri beliriyor.

Kırpma sırasında sık kullanılan formatlardaki en/boy oranları seçilebiliyor. Renk değiştirirken doygunluk ve parlaklığı düzenleyebilirsiniz. Ek olarak RGB değerlerini değiştirme olanağı da var. Efektler sayesinde gamma, otomatik kontrast vb seçilebiliyor.

Görüntüyü döndürmek, ayna yansıtması, yuvarlatılmış kenarlar da var. Çerçeve ve metin ekleyebilir, gölge katabilir, beyaz dengesi, renk sıcaklığı ve arka aydınlatmayı düzenleyebilirsiniz. Noktalı fotoğraflarda gürültü azaltma uygulanabiliyor. Becerisi olanlar fotoğraflar üstüne çizim yapabilir.

Döndürme dışında düzleştirme de var. Soldaki menüyü açınca ayarlara girebilirsiniz. Uygulama teması, büyüteç ayarı, dil, saklama klasörü ve uzantısı, kamera çekiminde dosya adı vb seçilebiliyor.



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