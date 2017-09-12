iOS 11: App Store’daki Otomatik Oynayan Videoları Devre Dışı Bırakma

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Apple, iOS 11‘de yenilenmiş App Store‘u ile otomatik oyun grubuna girdi. App Store’da bir oyun sayfası ziyaret edildiğinde, oyunun fragman videosu varsa artık yenilenen App Store ile fragman videoları otomatik olarak oynatılır. Videolar otomatik oynatılırken telefonunuzun hücresel veri ağı açıksa, veri kaybı yaşarsınız. Bu sorunun önüne basit bir şekilde geçebilirsiniz.

iOS 11: App Store’daki Otomatik Videoları Devre Dışı Bırakma

App Store’daki hücresel veri düşmanı otomatik videoları devre dışı bırakmak için Ayarlar menüsünden iTunes & App Store‘u seçin. Açılan sayfada Açık olarak işaretlenmiş seçeneği, isteğinize göre Sadece Wi-Fi ya da Hayır (Hiçbir zaman) olarak işaretleyebilirsiniz.

Bu basit işlem sayesinde hücresel veri kaybını engelleyebilirsiniz. Otomatik oynatılan videolar, uygulama içi videolu reklamlar ve oyun grafikleri hücresel veri kaybı yaşamanıza neden olur. Bunun için yüklediğiniz ve sürekli kullanacağınız uygulamaların varsa reklamsız paketini satın alın. Ya da kullanacağınız uygulamanın ücretli sürümünün APK dosyası varsa o şekilde kullanın. Bu sayede videolu reklamlarla karşılaşmazsınız.

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