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Samsung Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Duruma bakılırsa Samsung’un güncel orta seviye iki akıllı telefonu Android Nougat güncellemesini Hindistan’da almaya başladı.

Samsung Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) Android Nougat Güncellemesi

Bu yılın ilk döneminde Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla satışa çıkan Galaxy A5 için yayınlanan güncelleme paketi 1385.98 MB boyutunda ve akıllı telefonu A520FXXUBQI5 firmware versiyonuna taşıyor. Yine bu yılın erken döneminde Android 6.0 Marshmallow yüklü şekilde kullanıcılarla buluşturulan SM-A720F model numaralı Galaxy A7 (2017) akıllı telefon için hazırlanan güncelleme ise 1376.35 MB boyutunda ve cihazı A720FXXU2BQI2 firmware versiyonuna taşımakta.

Güncellemeler cihazlara yeni bir arayüz, Dual Messenger, Samsung Pass gibi kullanım deneyimini iyileştirecek yenilikler katıyor. Aynı zamanda Always On Display, çoklu pencere modu, iyileştirilmiş bildirimler ve Hızlı Ayarlar kısayolları da geliyor. Elbette arka planda gerçekleştirilen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar da var.

Samsung Galaxy A5 (2017) 146.1 x 71.4 x 7.9 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında. Akıllı telefonun 5.2 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan cihaz Exynos 7880 Octa yongasetinden güç alıyor. 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartların kullanımını destekleyen hafıza kartı yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar barındırıyor.

156.8 x 77.6 x 7.9 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A7 (2017)’nin 5.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren Exynos 7880 Octa yongaseti sekiz adet 1.9 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Mali-T830MP3 grafik işlemcisini barındırıyor. Cihazda 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3600 mAh kapasiteli pil gibi detaylar karşımıza çıkıyor.

Samsung Türkiye’nin Android Nougat güncelleme takviminde Galaxy A5 için 15 Eylül, Galaxy A7 için ise 22 Eylül 2017 tarihi işaret edilmekte. Bir aksilik olmazsa güncelleme bildirimleri önümüzdeki haftalarda Türkiye’deki cihaz sahiplerine ulaşmaya başlayacaktır.



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