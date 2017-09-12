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Samsung’un üretmiş olduğu orta segment cihazlar arasındaki Samsung Galaxy C5, metal gövdesi ile gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Samsung Galaxy C5, çift SIM kart takılabilme özelliği ile, iki numaranız var ise tek bir telefonda birleştirmeniz mümkün oluyor. Ayrıca Samsung Galaxy C5’in 16 MP çözünürlüğüne sahip arka kamerası, sesle komut ve Gesture Shot özellikleri ile fotoğraf çekme deneyimlerinizi ön planda tutuyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy C5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, Samsung Galaxy C5’e ilk yüklü gelen Android sürümüne geri kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

ROM dosyası

Samsung USB Driver

Samsung Galaxy C5 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan Samsung USB Driver ve Odin programını indirin.

Samsung USB Driver ve Odin programının kurulum işlemlerini gerçekleştirin ve USB hata ayıklama modunu açma işlemine geçin.

Samsung Galaxy C5’in USB hata ayıklama modunu açmak için, ilk olarak Ayarlar kısmına girmeniz gerek. Ardından Cihaz hakkında yazan yere girin ve Derleme numarası yazan yere üst üste basın. Bu sayede Artık Geliştiricisiniz diye bir uyarı geldiğinde, yeniden Ayarlar kısmına geri dönerek bu sefer Geliştirici seçeneklerini bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında yer alan USB hata ayıklama modunu aktif ederek, Samsung Galaxy C5 Stock ROM yükleme adımlarına devam edin.

Şimdi ise Samsung Galaxy C5’i Download moda almanız gerek. Bunu için Samsung Galaxy C5’i kapatın ve bu sefer Güç / Ses kısma / Home tuşlarına basılı tutarak açın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses arttırma tuşuna basın. Daha sonra USB kablo yardımıyla cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Odin programını açın ve ID:COM yazısının altındaki kutunun renginin değişmiş olup olmadığını kontrol edin. Eğer kutunun rengi değişmiş ise Odin, Samsung Galaxy C5’i algılamış demektir. Ardından Options penceresine girerek, Auto Reboot ve F. Reset Time‘ın önündeki kutuların işaretli olup olmadığını kontrol edin.

Şimdi ise sağ tarafta bulunan AP butonuna basarak .tar.md5 uzantılı ROM dosyanızı seçin. Son olarak Start butonuna basarak Samsung Galaxy C5 Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

Yükleme işlemi tamamlandığında sol üst tarafta PASS! yazısı belirecektir. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız veya sorularınız olur ise forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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