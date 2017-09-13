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Facebook sayfanızda yer alan profil fotoğrafınızı video olarak güncelleyip yeni akıma katılmak istiyor olabilirsiniz. Şu anda sadece klasik videolara destek veriliyor ama iPhone ile gelen canlı fotoğraflar özelliğini kullanıyorsanız çekimlerinizi video haline getirip Facebook profiline yükleyebilirsiniz.

iOS: Canlı Fotoğrafınızı Facebook Profil Videosuna Çevirin

Maalesef hemen bir canlı fotoğraf çekip Facebook’a profil videosu olarak yüklemenize izin verilmiyor. İlk olarak bu canlı fotoğrafı Facebook profiline uygun formata dönüştürmeniz gerekiyor. Farklı yollardan birini seçebilirsiniz. iOS 10 kullanıyorsanız kullanmak istediğiniz canlı fotoğrafı düzenleyip filtre ekleyebilir, kesip döndürebilir ya da değerlerini değiştirebilirsiniz. Facebook profil videosu döngü içinde gösterildiği için önceden böyle bir efekt eklemenize gerek yok.

Canlı fotoğrafı videoya dönüştürmek

Görüntü kalitesini yitirmeden gerçekleştirmenin kolay yollarından biri Instagram Hikayeleri içindeki Boomerang ile canlı fotoğrafı dönüştürmek. Uygulamayı kurun ve oturum açın. Profil sembolüne tıklayıp ana sayfadaki Hikayelere erişin. Yukarı gidince size ait Hikayeler gelecek. Canlı fotoğraf son 24 saat içinde çekilmişse burada belirecek ve düzenle komutu vereceksiniz. Artık kolayca Boomerang oluşturup videoya dönüştürebilirsiniz. Ardından kaydedin ve Instagram klasöründeki fotoğraflar içinde bulun.

Lively ile dönüştürmek

Instagram kullanmıyorsanız ya da başarılı sonuç vermediyse Lively kurup deneyin:

Görevi canlı fotoğrafları GIF ya da filmlere dönüştürmek. Açınca ana sayfada tüm canlı fotoğraflar çıkacak ve dönüştürmek istediğinizi seçince GIF olarak gösterilecek. Üstten film sekmesine tıklayın ve kırpmak istiyorsanız kırpın sonra kaydedin. Artık Fotoğraflar uygulaması içinden açılabilecek.

Facebook Profiline Video yüklemek

Artık bu dosyayı yüklemek ve Facebook profilinde kullanmak için Facebook uygulamasında hamburger menüsüne tıklayın ve profilinizi görün. Üstten düzenle komutu verin ve profil fotosunda menüden profil videosu seçin. Artık hazır videolarınızdan birini seçip kullanmaya başlayabilirsiniz.



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