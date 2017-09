⁠⁠⁠







Son dönemde ilgi çeken uygulamalar arasında beliren Sarahah‘da gizlilik ve bildirim ayarlarını düzenlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Sarahah kullanıcılara yapıcı yorumlar ile mesajları anonim olarak gönderme ve alma imkanı sunuyor. Şu ana dek 10 milyondan fazla kez indirilen uygulamada hedef dürüst konuşmanın teşviki, insanların olumlu ve olumsuz taraflarının açıkça ve anonim iletilerle aktarılabilmesi. Tabii mesajlar / iletiler anonim olarak gönderildiği için kırıcı yorumlar da yapılabiliyor, bunu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce anlamak gerek. Daha önce Sarahah kurulumu ve hesap oluşturma işlemini burada, uygulamada hesap profil fotoğrafı ekleme işlemini bu yazıda ve gelen mesajlara yanıt verme konusunu burada ele almıştık. Şimdi ise uygulamanın gizlilik ve bildirim ayarlarını düzenlemek için ne yapılması gerektiğine bakacağız.

Sarahah: Gizlilik ve Bildirim Ayarlarını Düzenlemek

Öncelikle iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Sarahah uygulamasını çalıştırın ve arayüzde sağ alt kısımda yer alan butona dokunun.

Kullanıcı hesabı profiliniz açılacaktır. Sağ üst kısımda bulunan dişli çark simgesine sahip butonu kullanın.

Burada uygulama ayarları mevcut. Message bölümü altındaki Notification Sound seçeneğinden bildirim sesini devreye alabilir / kapatabilir, Notifications Preview seçeneği ile bildirim ön izlemelerini açabilir / devre dışı bırakabilir, Email Notifications seçeneği ile e-posta bildirimlerini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.

Gizlilik ayarları ise Privacy bölümü altında toplanmış. Kişilerin size Sarahah bünyesindeki arama seçeneğiyle ulaşmasını engellemek isterseniz Appear in search seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz; böylece arama sonuçlarında listelenmeyeceksiniz. Sarahah hesabı bulunmayan kişilerin size mesaj yazmasını istemiyorsanız Allow Unauthorized Users to Post seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.



