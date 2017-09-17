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MIUI 9 kurulu Xiaomi akıllı telefona Xposed Framework yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Xiaomi firması güncel akıllı telefonlarına Android Nougat tabanlı MIUI 9 güncellemesinin Beta versiyonunu bir süre önce dağıtmaya başladı. MIUI 9’lu akıllı telefonlarda root erişimini sağlamak için ne yapılması gerektiğine burada değinmiştik. Şimdi de cihazda ileri düzey özelleştirmelere gitme imkanı sağlayan modüllerin yüklenebilmesi için kullanılabilecek Xposed Framework kurulumuna göz atacağız.

MIUI 9 Kurulu Xiaomi Akıllı Telefona Xposed Framework Yüklemek

Desteklenen Cihazlar

MIUI 9 yüklü Xiaomi Redmi Note 3, Redmi Note 4, Mi 6, Mi 5, Mi 5X, Mix Mix, Mi Max

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Boş depolama alanı

Hazırlık

Settings – Security menüsündeki Unknown Sources seçeneğinin etkinleştirilmesi

menüsündeki seçeneğinin etkinleştirilmesi Xposed Installer APK dosyasının indirilmesi

dosyasının indirilmesi Android versiyonuyla uyumlu Xposed Framework ZIP dosyası ve lazyflasher-no-verity-opt-encrypt.zip dosyasının indirilip akıllı telefona transfer edilmesi

İndirmeler

lazyflasher-no-verity-opt-encrypt.zip

Installer Xposed Apk -> XposedInstaller_3.1.1.apk

-> XposedInstaller_3.1.1.apk Xposed Flashable ZIP SDK24 Android 7.0 MIUI 9- > ARM / ARM64

> ARM / ARM64 Xposed Flashable ZIP SDK25 Android 7.1 MIUI 9- > ARM / ARM64

> ARM / ARM64 Kaldırma Aracı-> xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip

Xposed Framework Kurulumu

Xposed Installer APK dosyasını yükleyin fakat çalıştırmayın.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine gidin, lazyflasher-no-verity-opt-encrypt.zip dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Daha sonra Xposed ZIP dosyasını seçin ve onu da aynı şekilde flash’layın.

Ana menüde Wipe seçeneğine gidin, cache‘i temizleyin.

Cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın 5 – 10 dakika kadar sürebileceğini hatırlatalım.



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