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Apple’ın yeni ilan ettiği iPhone 8 ve X modelleri sonrasında kablosuz şarj bir kez daha gündeme geldi ve moda olacak gibi görünüyor. Bu noktadan sonra kablosuz şarjla ilgili sorular artıyor. Kullanım kolaylığı yanında acaba hız anlamında ne gibi kayıplara neden oluyor?

Kablosuz Şarj, Normal Şarjdan Yavaş mı?

Eğer daha önce kablosuz şarj kullanmadıysanız, normal şarj işlemi gibi belirli faktörlere geri hız değişimi olduğunu ekleyelim. Telefonunuzda destek varsa işiniz kolay. Yoksa resmi aksesuar almak pahalı ama garantili. Yan sanayi kablosuz şarj kapakları kimi zaman çalışsa da mesafe sınırı ya da hız düşüşü gösterebiliyor. Bu şarj beşiği kaliteli olsa bile kablosu yoksa kullanılan şarj adaptörü ve kablosu da hızını düşürebilir. En ideal kablosuz şarj beşiği, kablosu ve adaptörünün onaylı olması.

Normal cihaz şarjı da benzer biçimde kalitesiz ya da yetersiz kablo ya da adaptör kullanınca yavaşlar. Akım yani şarj hızının yükselmesi için kalın yani pahalı kablo şart. Aksi durumda ısınmadan ve verim düşüşünden ötürü otomatik olarak daha düşük hızda şarj olur. Sonuç olarak şarj beşiği kaliteli olsa bile diğerlerine de dikkat etmek şart.

Daha önceleri normal şarj yanına hızlı şarj seçeneği eklenmiş ve sorunlar artmıştı. Kablosuz şarj da eklenince seçenek üçe çıktı sanılabilir ama aslında ilk nesil kablosuz şarj sonrasında dördüncü seçenek olan hızlı kablosuz şarj da eklendi! Bu da normal kablolu şarj gibi daha iyi donanımlar gerektiriyor.

Son nesil iPhone modelleriyle hızlı kablosuz şarj destekleniyor. Sonuç olarak Apple beşikle ve adaptörle kullanırsanız kablolu şarja epey yakın sürede sonuca gidebilirsiniz ama asla daha hızlı olması beklenmiyor çünkü aradaki radyo sinyallerinin daima bir miktar kaybı söz konusu.



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