⁠⁠⁠







Yeni nesil iPhone modelleriyle iyice yaygınlaşması beklenen kablosuz şarj sistemi senelerden beri Android yüklü cihazlarda karşımıza çıkıyordu. Bu sistemde kullanıcıların özel bir şarj beşiği alması gerekiyor. Böylece kablo derdi azalıyor ama bazı sorunlar yok değil. Örneğin mesafe az olmalı.

Kılıfla Kablosuz Şarj Kullanmak

Apple’ın kablosuz şarja için vermek adına iPhone arka kısmını tekrar metal yerine cama çevirdiği görüldü çünkü metal nedeniyle sinyaller geçmiyor. Zaten anten sorunu bundan yaşanmıştı. Cam sayesinde sorun aşılıyor ve kablosuz şarj olabiliyor. Peki bu durumda kılıf alıp kullananlar ne yapacak? En dayanıklı kalın ve kauçuk kılıflar kullanılırsa kablosuz şarj yapılabilecek mi?

Şu ana kadar elde edilen birikimlere bakılırsa çoğu kılıf buna engel olmuyor. Az önce söylediğimiz gibi arka kısmında metal içeren özel kılıflarsa büyük olasılıkla kablosuz şarja engel olacak. Zaten yeni modellerle uyumlu olan kılıfları üreten firmaların bu testleri yaptıktan sonra seri üretime geçmesi bekleniyor.

Ek olarak şunu belirtmek isteriz ki söylediğimiz durum onaylı kablosuz şarj beşikleri için geçerli. Yan sanayi ucuz bir kablosuz şarj beşiği alırsanız en ince plastik kılıflarla bile arıza verebilir ya da şarj hızını ciddi anlamda düşürebilir. Sonuç olarak onaylı ürünler kullanılırsa sorun yok. 10 dolarlık ucuz beşik ve kılıflarda durum şaibeli ama zaten yüksek yatırım yapılmadıysa hızla değişime gidilebilir. Satın almadan önce internette araştırmayı unutmayın!



⁠⁠⁠





