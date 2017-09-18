Motorola Moto E4 Root Atma

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Motorola’nın piyasaya yeni sürdüğü Motorola Moto E4, tasarımını Moto serisinin hatlarından ayırmıyor. Motorola Moto E4’ün çift SIM kart desteği ile kullanıcısının başka bir cihaza gerek duymasının önüne geçiyor.  Motorola Moto E4, 16 GB dahili depolamaya sahip fakat microSD kart desteği ile bu alan, 128 GB’a kadar arttırılabiliyor. Öte yandan fiyatı düzeyindeki cihazlar içerisinde Motorola Moto E4’te güvenliğinize yardımcı olan parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bu yazımızda Motorola Moto E4 Root atma adımlarını inceledik. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, cihaza kendisinden yüklü gelen ve kaldırılması mümkün olmayan uygulamaları temizleyebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingoRoot

Motorola Moto E4 Root Atma

İlk olarak Motorola Moto E4’ün Bilinmeyen kaynaklarını aktif etmeniz gerek.

Motorola Moto E4 Root Atma

Bunun için Motorola Moto E4’ün Ayarlarına girin ve Güvenlik bölümünde alt kısmında bulunan Bilinmeyen kaynakları aktif edin. Ardından size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot.apk dosyasını bilgisayardan Motorola Moto E4’e aktarın ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Motorola Moto E4 Root Atma

KingoRoot uygulamasını açtıktan sonra Motorola Moto E4 Root atma işlemine başlamak için, One Click Root yazan butona bir kez basın.

Motorola Moto E4 Root Atma

Yükleme devam ederken Wi-Fi veya bağlandığınız ağdan kopmayın. KingoRoot sizin için Root sonrası için hazırlık yapıyor olacaktır.

Motorola Moto E4 Root Atma

Son olarak Root işlemi tamamlandığında ROOT SUCCEEDED yazılı bir ekran sizi karşılayacaktır.

Motorola Moto E4 Root Atma

Motorola Moto E4’ün, Root olup olmadığını test etmek için Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular var ise veya konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım isteyebilirsiniz.

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