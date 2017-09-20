⁠⁠⁠







Güvenlik için çok daha fazla yatırımın yapıldığı şu günlerde özellikle de yeni doğan bebeklerin izlenmesi ya da sık iş gezisi sırasında uzaktan görüntüleme daha fazla talep ediliyor. CCTV olarak adlandırılan kapalı devre görüntüleme sistemleri dijital desteğiyle buluta ve nete bağlanır oldu.

Android: Telefonu Kamera Yapıp Uzaktan İzlemek

Aslında elinizde eski bir akıllı telefon varsa uygulama kurarak görüntüleme ya da görüntü alma için kullanabilirsiniz. Ek masrafa girmeden kenarda duran akıllı telefonu Wi-Fi üzerinden bağlayıp uzaktan görüntü alabilirsiniz. Alfred adlı kendin yap tarzı gözlem kamerası uygulamasını kurmanız yeterli:

Ücretsiz olarak indirip kurduktan sonra bir diğer telefona ise görüntüleme amaçlı olarak aynı uygulamayı kurmanız gerekiyor. Ardından her iki telefonda da uygulamayı açın ve eski cihazda kamera, diğerinde görüntü izleme seçeneğine tıklayın.

Bir sonraki adımda iki cihazda da aynı Google hesabıyla oturum açın ve senkronize olmalarına imkan verin.

Ardından otomatik biçimde kamera olarak seçtiğiniz cihazdan gelen görüntü diğeri tarafından izlenebilecek. Daha iyisi PC ortamında internet tarayıcıya alfred.computer adresini girerek de görüntü alabilirsiniz ama bu sadece Pro sürümünde var.

Sadece görüntü alma değil kaydetme desteği de var. Ek olarak kamera kayıtlarını başkalarıyla paylaşmak da mümkün. Gece görüşü almak için diğer ayarlara bakabilirsiniz. Uygulamanın pro sürümünü satın alırsanız HD kalitesinde görüntüleme desteği aktifleşiyor.

⁠⁠⁠





