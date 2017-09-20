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Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın sonradan eklediği hikayeler özelliği epey ilgi gördü ve sıklıkla kullanılmaya başlandı. 250 milyondan fazla kullanıcının tercih ettiği özellik güncellendi ve hikayeleri direkt mesaj ile paylaşma desteği eklendi. En yeni özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Başkalarının Instagram Hikayelerini Direkt Mesajda Paylaşmak

Bunu kullanabilmek için ilk olarak mobil cihazda kurulu Instagram uygulamasının güncel sürüm olması gerekiyor. Uygulama marketine girip güncel olan sürüme terfi edin. Instagram uygulamasını açın ve paylaşmak istediğiniz hikayeyi bulun.

Hikaye oynamaya başlayacak. Sağ alt kısımda uçak benzeri yeni bir logo göreceksiniz. Buna basınca fotoğraf ve video paylaşma işlemine benzer biçimde ilerlemeniz gerekecek.

Direkt paylaşma butonuna basınca elbette göndereceğiniz arkadaşı seçmeniz istenecek. Beliren listeden seçimi yapın ve alttaki mavi butona tıklayıp gönderin. Özel biçimde paylaşılan hikayeyi sadece zaman aşımı dolana kadar görebilirler. 24 saat içinde açmazlarsa göremezler. Hesabı özel olan bir Instagram kullanıcısının hikayesi size gönderilmişse arkadaş değilseniz göremezsiniz.



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