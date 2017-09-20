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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da fotoğrafları Files dosya yöneticisine kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Files adlı dosya yöneticisi iPhone’a iOS 11 güncellemesi ile kazandırılan yenilikler arasında bulunuyor. Dosya yöneticisi denince aklınıza Android işletim sistemi için geliştirilen çözümler gelmesin; burada daha kısıtlı özellikler var. Bulut depolama alanındaki ve cihazdaki dosyalar görüntülenebiliyor fakat konunun dikkat çeken noktası dosyaları Files uygulamasının erişebileceği şekilde kaydetmek. Bulut depolama alanındaki dosyalara erişilebilse de iPhone’da dosyalara Files uygulaması altından ulaşabilecek şekilde kaydetmek için açık bir yöntem yok. iPhone’da fotoğrafları Files dosya yöneticisine kaydetmek için Photos uygulamasını kullanmanız gerekecek.

iOS 11: Fotoğrafları Files Dosya Yöneticisine Kaydetmek

iPhone’da Photos uygulamasını açın ve bir fotoğrafı görüntüleyin. Eğer birden fazla fotoğraf seçmek istiyorsanız sağ üst kısımdaki Select‘e dokunun ve Files dosya yöneticisine kaydetmek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Fotoğraf ya da fotoğrafları seçtikten sonra Share butonuna dokunun. Alt kısımda beliren seçenekler arasındaki Save to Files‘a dokunun.

Files uygulaması açılacak ve fotoğraf ya da fotoğrafları kaydetmek istediğiniz klasörü seçmeniz gerekecek. Yeni bir klasör oluşturma işlemini bu aşamada gerçekleştiremiyorsunuz. Bunun için Files uygulamasını çalıştırmalı, yeni bir klasör oluşturmalı ve fotoğrafları Files uygulamasına kaydetme işlemini bunlardan sonra uygulamalısınız.

Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz klasöre dokunun. Çoğu bulut sürücü veya dosya gezgini uygulamasının aksine klasör açılmıyor. Sadece vurgulanıyor. Fotoğrafı seçilen klasöre kaydetmek için üst kısımdaki Add butonuna dokunun.

Files uygulaması bir uzantıya sahip; dolayısıyla paylaşım işlevini destekleyen herhangi bir uygulama buraya dosya kaydedebiliyor. Örneğin, Facebook veya Twitter’daki fotoğrafları doğrudan Files uygulamasına kaydedebilirsiniz.



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