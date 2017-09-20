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Samsung Galaxy Ace, ince tasarımının yanı sıra kompakt bir görünüş sahipti. Ayrıca Samsung Galaxy Ace, klavyesinde bulunan SWYPE Quicktype adlı akıllı arabirimi beraberinde getirmişti. Öte yandan Samsung Galaxy Ace’ın ThinkFree uygulaması ile belge ve dökümanlarınızı görüntüleme olanağı sunuyordu. Bu yazımızda Samsung Galaxy Ace Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak Root yetkisi sayesinde istenmeyen uygulamaları kolayca kaldırabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Root.zip

update.zip

Samsung Galaxy Ace Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantılardan Root.zip ve update.zip dosyalarını indirerek Samsung Galaxy Ace’ın SD card kısmına aktarın. Şimdi ise Samsung Galaxy Ace’ın Recovery Mod’a geçişini sağlamanız gerek.

Bunun için ise öncelikle Samsung Galaxy Ace’ı güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Recovery Moduna geçişini sağlamak için Ses arttırma, Güç , Home tuşlarına basılı tutun. Bu sayede ekranınıza Recovery menüsü gelecektir.

Şimdi ise apply update from sdcard seçeneğine gelerek güç tuşuna basın.

Ardından karşınıza gelen ekranda update.zip seçeneğinin üstüne gelin ve güç tuşu ile yüklemeyi başlatın. İşlem bittikten sonra tekrar Recovery menüsüne geri dönerek apply update from sdcard seçeneğine girin. Ama bu sefer root.zip seçeneğinin üzerine gelin ve güç tuşuna basarak Samsung Galaxy Ace Root Atma işlemini başlatın.

Yükleme sonrası cihazınız kendisini yeniden başlatacaktır. Açıldığı zaman uygulamalarınızı kontrol ederken, SuperSU ve Superuser programlarını göreceksiniz.

Samsung Galaxy Ace’ın Root olup olmadığını, Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için forum sayfamızı ziyaret edebilir ve uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.



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