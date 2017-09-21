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Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone X‘te ana ekranı görüntülemek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Bilindiği gibi Apple’ın yeni gözde akıllı telefonu iPhone X’te fiziksel ana ekran tuşuna yer verilmiyor. Bu durumu gören kullanıcılar haklı olarak ana ekran tuşunun işlevselliğinin yerinin nasıl doldurulabileceğini düşünüyor olabilir. iPhone seven kullanıcıların bu konuyu kafalarına takmalarına hiç gerek yok, çünkü Apple herhangi bir uygulama açıkken ana ekrana dönmeyi oldukça pratik şekilde gerçekleştirebilen bir jest belirlemiş durumda.

Apple, kullanıcıların kullanımı kolay ve şık bir akıllı telefon beklentisinde olduğunun farkında. iPhone X ön yüzün tamamına yakınını kaplayan ekranı ve şık tasarımıyla beklentileri boşa çıkarmayacak gibi görünüyor. Bu tasarım anlayışında ana ekran butonuna yer yok, ama zaten ana ekranı görüntülemek için bu tuş zorunlu da değil. Tuşun işlevini yenilikçi bir kaydırma hareketi üstleniyor.

iPhone X: Ana Ekranı Görüntülemek

Apple iPhone X akıllı telefonda ana ekranı görüntülemek / bir uygulama açıkken ana ekrana dönmek için ekranın alt kısmına dokunun ve ekranın orta kısmına doğru kaydırma hareketi uygulayın. Bu jesti uyguladığınızda ilgili uygulama penceresi küçülerek simgesine geri dönüyor; bunun gerçekten şık bir efekt olduğunu belirtmemiz gerek.

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