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Tam altı sene evvel akıllı telefon piyasasına adını altın harfler ile kazıyan Samsung Galaxy S2, ince ve hafif bir yapıya sahipti. Samsung Galaxy S2 güçlü şifrelenmiş donanımı olan ilk Android akıllı cihazdır. Bu sayede verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi korumanız için şifreleme desteği sunuyordu. Samsung Galaxy S2’nin, AllShare uygulaması sayesinde ses sisteminize veya bu teknolojiyi destekleyen TV’nize doğrudan bağlanarak multimedya dosyalarınızı telefondan oynatabilmeniz mümkündü. Bu yazımızda Samsung Galaxy S2 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, kaldıramadığınız uygulamalarınızdan, Root yetkisi sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Root dosyası

Samsung Galaxy S2 Root Atma

Başlangıç olarak Samsung Galaxy S2’yi bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

USB hata ayıklama modunu aktif etmek için Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirmeniz gerek. Bunun için Ayarlara girin ve Cihaz hakkında bölümündeki Yapım numarası yazan yere üst üste basın. Ekranınıza ”Artık bir geliştiricisiniz” diye uyarı gelecektir. Ardından yeniden Ayarlara girin ve Geliştirici Seçenekleri kısmındaki USB hata ayıklama kısmını bularak karşısındaki kutuya tıklayın.

Şimdi ise cihazınızı kapatın ve Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına aynı anda basarak Download mod ekranının gelmesini sağlayın.

Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses yükseltme tuşuna basarak, Samsung Galaxy S2’yi USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise Odin’in sağ tarafında görmüş olduğunuz AP kısmına basarak Root dosyanızı seçin. Eğer AP’nin önündeki kutucuk işaretli değil ise bir kez tıklamanız gerek. Son olarak Start tuşuna basarak, Samsung Galaxy S2 Root atma işlemini başlatın.

Root işlemi sonlandığı zaman sol tarafta PASS! yazısı görünecektir. Bunun anlamı ise Root işleminde başarılı olduğunuzu gösterir.

Eğer Root işleminden emin olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirerek cihazınızın Root olup olmadığını test edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular var ise veya konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak istiyorsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.



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